Veel leegstand kantoorpanden: ‘Bouw ongewilde kantoren om tot woningen’

We kampen momenteel met een woningcrisis, maar volgens vastgoedadviseur Collier kan het woningtekort alleen al in Noord-Holland met 32 procent worden teruggedrongen. Hoe? Door leegstaande en ongewilde kantoorpanden aan de randen van steden om te bouwen. Het zou volgens de vastgoedadviseur voor 60.000 extra woningen kunnen zorgen.

Als je rondom steden een blik werpt, is je vast opgevallen dat er qua kantoorruimte genoeg te huur of te koop staat. Volgens het rapport van Colliers staat er bijna 1 miljoen vierkante meter aan de snelwegen leeg. En dat kan in tijden van woningnood best nog wel wat mogelijkheden bieden.

Leegstaande kantoorpanden voor woningen

Volgens de vastgoedadviseur zijn kantoorpanden aan de stadsranden en snelwegen minder in trek. Waarom? „Bedrijven en hun medewerkers willen een hoogwaardige, duurzame werkomgeving op een levendige locatie met veel voorzieningen.”

Terwijl de leegstand bij dit soort kantoorlocaties toeloopt, blijft er tegelijkertijd veel vraag naar woningen. De vastgoedadviseur maakte een rekensommetje: bij een gemiddeld woonoppervlak van 50 vierkante meter, zouden op de leegstaande miljoen vierkante meter aan kantoorruimte, maar liefst 60.000 woningen kunnen komen. Maar door extra verdiepingen aan de bestaande gebouwen toe te voegen of open ruimtes te bebouwen, zou het aantal woningen op de relatief afgelegen terreinen volgens Colliers nog verder kunnen groeien.

Vastgoedadviseur ziet oplossing voor woningcrisis

Colliers onderzocht 29 van de grootste kantoorlocaties langs de snelwegen. Daarvan bleken er achttien geschikt voor woningen. Bij tien daarvan zijn al ombouwwerkzaamheden gaande.

Volgens de vastgoedadviseur valt er in Noord-Holland en Zuid-Holland de meeste wint te behalen. Daar kunnen bijna 25.000 en 24.500 nieuwe woningen gebouwd worden. In Noord-Brabant lijkt dat een stuk lastiger te zijn. De kantoorpanden daar zijn namelijk ongeschikt voor woningen. Onder meer door de de aanwezigheid van chipbedrijven als ASML en de mogelijke overlast door Eindhoven Airport.

