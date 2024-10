Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze recordprijs betaalde je afgelopen maand voor een koophuis

De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal opnieuw gestegen, nadat die in het tweede kwartaal al een nieuw record hadden bereikt. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Afgelopen kwartaal kostte een bestaand huis op de krappe woningmarkt gemiddeld 473.000 euro, 12,3 procent meer vergeleken met het derde kwartaal van 2023.

Daarmee zijn de huizenprijzen wel minder hard gestegen dan in het tweede kwartaal het geval was. Toen kostte een woning nog 13,6 procent meer dan een jaar eerder, de grootste stijging in twee jaar. „Deze stabilisatie kan worden gezien als een gezonde ontwikkeling”, stelt de NVM.

De prijsstijging was vorig kwartaal ook minder hoog vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar. In juli, augustus en september waren huizen gemiddeld 0,4 procent duurder dan in april, mei en juni. Deze „minieme” stijging lijkt een correctie te zijn op de grote prijsverandering van het kwartaal daarvoor, stelt de NVM. Toen werden huizen vergeleken met de drie maanden daarvoor ruim 7 procent duurder. De makelaarsvereniging benadrukt dat de zomer altijd een rustigere periode is op de huizenmarkt.

Verkoop

„De prijzen vliegen omhoog door de krappe markt, goede financierbaarheid, inkomensstijgingen en daarmee het vertrouwen van de consument”, zei voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen Lana Gerssen in juli.

Afgelopen kwartaal verkochten NVM-makelaars bijna 37.000 huizen, het hoogste aantal in bijna vier jaar. Vooral appartementen werden meer verkocht, bijna 19 procent vaker vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. Dat komt volgens de makelaarsvereniging vooral omdat dit type huizen vaker te koop zijn gezet ten opzichte van andere soorten woningen. De stijging is over alle prijsklassen te zien en vooral bij de duurdere appartementen, constateert de NVM.

Kleiner aanbod

Ook zijn in het derde kwartaal 39.500 huizen te koop gezet, 15 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Eind september stonden in totaal ruim 25.500 woningen te koop, 10 procent minder dan een jaar eerder. Het kleinere aanbod kan volgens de NVM bijdragen aan de aanhoudende krapte op de markt en de druk op de prijzen.

De verkoopprijzen van nieuwbouwhuizen bleven afgelopen kwartaal stabiel op gemiddeld ongeveer 475.000 euro. De prijs per vierkante meter is wel gestegen, naar 4600 euro. Dit zou komen omdat er meer kleinere woningen zijn. „Je krijgt als koper dus minder vierkante meters voor het gespendeerde bedrag”, beschrijft de NVM de situatie op de nieuwbouwmarkt.

ANP

Vorige Volgende

Reacties