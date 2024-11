Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alwéér minder huurwoningen, deze groepen hebben daar het meest last van

Het aantal huurwoningen zakt nog verder terug. Vooral alleenstaanden en studenten zijn daar de dupe van. Ook wonen in de grote stad komt onder druk te staan.

Dat zegt ABN AMRO in een nieuw rapport over de Stand van Vastgoed.

Aanbod huurwoningen neemt rap af

De Nederlandse vastgoedmarkt is nog altijd volop in beweging. Het aanbod van huurwoningen in de vrije sector neemt in hoog tempo af doordat meer huurwoningen worden verkocht aan kopers, mede door strengere regels en hogere belastingen. In drie jaar tijd is volgens ABN AMRO het aantal nieuw verhuurde woningen in de vrije sector met de helft afgenomen.

„De krimp van de huursector is wrang voor woningzoekenden die vanwege hun persoonlijke situatie een sterke behoefte hebben aan een huurwoning, zoals alleenstaanden of studenten, of voor wie een koopwoning in de gewenste woonplaats financieel niet haalbaar is”, zeggen economen Paul Bisschop en Wouter van ‘t Grunewold.

Doordat de krimp zich concentreert in grote steden en koopwoningen daar gemiddeld duurder zijn dan in de rest van het land, staat de toegankelijkheid van wonen in grote steden volgens de bank onder druk.

Verwachting dat verkoop huurwoningen toeneemt

Omdat een huurwoning pas verkocht kan worden als een huurder verhuist, wordt het proces uitgesmeerd over een langere periode. „Het is dan ook de verwachting dat het verkopen van huurwoningen aan eigenaar-bewoners verder toeneemt in 2024. Al helemaal omdat vanaf 1 juli 2024 de Wet betaalbare huur van kracht is, die ervoor zorgt dat de hoogte van de huur van woningen in het middensegment aan strikte regels is onderworpen”, zeggen Bisschop en van ‘t Grunewold.

🏘️ Wat is de Wet betaalbare huur? De Wet Betaalbare Huur zorgt ervoor dat huurprijzen in de vrije sector een maximum krijgen. Deze wet geldt sinds 1 juli. De huurprijs wordt bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, waarin oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel worden meegewogen. De wet krijgt veel kritiek, vooral van beleggers en verhuurders.

Meer fysieke winkels verdwijnen

Ook verdwijnen er steeds meer fysieke winkels door online concurrentie. Dit jaar zijn onder meer bekende retailketens als Esprit, Game Mania en Bristol failliet gegaan. Ook Blokker heeft deze week uitstel van betaling aangevraagd.

Retailers proberen klanten wel weer naar de winkels te lokken met ‘retailtainment’, waarbij consumenten winkelen combineren met een ritje op de kunstijsbaan, een liveoptreden of een virtual reality-ervaring. Databedrijf Locatus ziet mede daardoor inmiddels voorzichtig een ommekeer ontstaan in de daling van het aantal fysieke winkels.

Kantorenmarkt vertoont tekenen van stabilisatie

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een zware periode achter de rug door de sterke toename van thuiswerken sinds de coronapandemie. Inmiddels lijkt er een balans te zijn ontstaan tussen thuiswerken en werken op kantoor. Zo lijkt volgens de ANWB de filedruk iets af te nemen, na een recordjaar in 2023 waarin veel filedruk werd veroorzaakt door medewerkers die massaal op dinsdag en donderdag naar kantoor reisden. Ook gegevens van Translink over het openbaar vervoer laten een stijgende lijn zien in het aantal reisbewegingen op werkdagen.

