Prijs huurwoning hardst gestegen in ruim dertig jaar (en niet alleen in de Randstad)

De prijzen voor een huurwoning zijn in juli het sterkst gestegen in meer dan dertig jaar tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Hoe zit het precies?

Gemiddeld 5,4 procent hoger dan in juli 2023, dat was de verhoging van de prijs van een huurwoning in een jaar. Zo’n toename kwam voor het laatst voor in 1993. Toen stegen de huren met hetzelfde percentage.

In juli schreef Metro al over de prijsstijging van een huurwoning, toen over de drie maanden daarvoor. Duidelijk was toen ook dat het aanbod van huurhuizen flink afnam.

Sociale huurwoning? Dat steeg de prijs het hardst

Die prijs van een sociale huurwoning is volgens het CBS nu het hardst gestegen. Woningcorporaties hebben 5,6 procent hogere huren gevraagd. Andere verhuurders van dit soort huizen vroegen 5,7 procent meer. Dat is bijna net zoveel als de maximale verhoging die de overheid heeft bepaald.

Vanaf 1 juli mochten verhuurders in de sociale sector de huren tot 5,8 procent verhogen. Dit is hoger dan de afgelopen jaren en de belangrijkste reden voor de grote stijging, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Hiervoor waren huurstijgingen vaak aan de lage kant door de hoge inflatie, energieprijzen en de coronaperiode, zodat lage inkomens een hogere koopkracht hadden. Dit jaar is dat anders”, legt hij over de prijs van huurwoning uit. Mogelijk maken de huren volgens hem nu een inhaalslag. De regels gelden niet voor nieuwe huurcontracten.

Wet betaalbare huur

Het CBS keek ook naar vrijesectorwoningen. De huurprijzen daarvan stegen met 5 procent iets minder hard. Hier mag de huurverhoging vanaf januari hooguit 5,5 procent zijn. De afgelopen jaren kregen huurders in de vrije sector juist de grootste verhogingen. In juli ging de Wet betaalbare huur in, waardoor huizen in het middensegment nu een maximale huurprijs hebben.

In welke plaats steeg de prijs van een huurwoning het hardst?

In de gemeente Rotterdam stegen de huren van een huurwoning het hardst van heel Nederland, meldt het CBS verder. Hier moesten bewoners 5,9 procent meer huur neerleggen. Het effect van bewonerswisselingen was in deze gemeente volgens Van Mulligen relatief groot. Van de vier grote gemeenten stegen de huren in Amsterdam met 5,2 procent het minst hard. Het gaat echter niet alleen om de Randstad als de gemiddelde prijsstijging van een huurwoning wordt onderzocht. Gekeken naar de provincies kregen mensen in Drenthe met 5,8 procent de grootste verhogingen voor hun kiezen. De kleinste huurverhogingen waren in Groningen, met 5 procent.

🏠 Reactie Mona Keijzer Minister Mona Keijzer heeft op de prijsstijging van een huurwoning gereageerd. „De gemiddelde huurstijging afgelopen jaar was fors, maar niet onverwacht”, laat de minister van Volkshuisvesting via een woordvoerder weten. „Het is gebruikelijk en ook nodig dat verhuurders de huren kunnen verhogen. Hun kosten stijgen immers ook. Huurverhogingen zijn nodig om ruimte te houden voor onderhoud, investeringen en verduurzaming.”

Veel huurders naar de rechter

Over huurverhogingen is de laatste tijd veel te doen. Eerder stapten veel huurders naar de rechter omdat zij hun huur te hoog vonden. Rechters hebben hen in een aantal gevallen ook gelijk gegeven. De vereniging van vastgoedinvesteerders IVBN zei in mei te vrezen dat verhuurders hierdoor miljarden euro’s aan huur moeten terugbetalen. In een belangrijk advies aan de Hoge Raad in juli rond twee rechtszaken over huurachterstanden stond dat verhuurders in de vrije sector de huur maximaal mogen verhogen met 3 procent bovenop de inflatie.

