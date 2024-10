Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen betalen online achteraf, zorgen over ‘op de pof’ betalen in winkels

Achteraf betalen is een functionaliteit waar Nederlanders gretig gebruik van maken. Maar om diezelfde optie ook in fysieke winkels aan te bieden? Daar zijn zowel consumenten als de Tweede Kamer geen voorstander van.

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 31.000 leden bleek dat 4 op de 10 mensen online weleens achteraf betaalt. Klarna is momenteel bezig om achteraf betalen nu ook in fysieke winkels mogelijk te maken. H&M biedt die optie zelfs al aan.

‘Achteraf betalen in winkels geen goed idee’

Ruim 80 procent van de ondervraagden denkt dat dit geen goed idee is. Het heeft volgens hen geen meerwaarde, omdat je het product al kunt beoordelen in de winkel. Ook maakt het de verleiding om iets te kopen waar je het geld niet voor hebt nóg groter. De helft van de mensen die soms online achteraf betaalt, verwacht in de winkel sneller iets te kopen als dat ‘op de pof’ kan.

7 procent van de mensen zegt weleens problemen te hebben gehad met het betalen van een rekening. In de leeftijdsgroep 16-34 jaar is dat aandeel hoger (11 procent). Jongeren zijn een financieel kwetsbare groep. Steeds meer jongeren hebben schulden, bleek al eerder, en het achteraf betalen bij het online winkelen speelt daar een grote rol in. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt zich „ernstige zorgen” te maken.

💶 Schulden van Nederlandse jongeren Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. 52 procent van de jongeren gebruikt achteraf-betaalmiddelen zoals creditcards en apps als Klarna en Riverty.

Tweede Kamer ook tegen

De Tweede Kamer wil ook niet dat in fysieke winkels artikelen gekocht kunnen worden via apps waarmee achteraf betaald kan worden. Met name jongeren zouden daardoor een risico lopen om problematische schulden op te bouwen. Een meerderheid onder aanvoering van het CDA roept het kabinet op dit te voorkomen.

„De verleiding en het gemak om geld uit te geven dat je soms niet hebt, gaat ten koste van mensen zelf en van de samenleving”, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. De financiële problemen waar mensen in zijn beland doordat zij online te makkelijk op de pof konden kopen, zijn volgens haar al veel te groot. „Dit probleem moeten we niet nog groter maken door achteraf betalen ook in winkelstraten in te voeren.” Begin deze maand klonken er ook al zorgen. „Ik geloof niet dat er iemand in de Kamer is die dit wel wil”, zei Chris Stoffer van de SGP destijds.

De oproep van Van Dijk wordt mede ingediend door ChristenUnie, GroenLinks-PvdA, SGP, VVD en NSC. Daarmee is een meerderheid nu al verzekerd.

