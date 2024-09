Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na regeerprogramma en troonrede: zoveel (extra) salaris krijgt de werkende Nederlander

Werkende Nederlanders met een modaal inkomen zien hun nettomaandsalaris volgend jaar stijgen. Dit komt naar voren uit doorrekeningen van HR-dienstverlener Visma Raet na de bekendmaking van het regeeerprogramma, de Troonrede en de Rijksbegroting op Prinsjesdag. Het gaat bij salaris om een bedrag van 43 euro.

Daar tegenover staat natuurlijk wel: wat doen de prijzen in Nederland? Blijven we steeds meer betalen voor de boodschappen in de supermarkt? En verdampt daarmee je extra salaris al snel? Het goede nieuws is natuurlijk wel dat er in ieder geval iets bij komt.

Gemiddeld salaris in 2025

Het salaris van ‘Jan Modaal’ bedraagt momenteel 3433,68 euro bruto per maand, becijfert Visma Raet. Door alle aangekondigde maatregelen gaat het bedrag dat mensen onderaan de streep op de salarisstrook overhouden per 1 januari met zo’n 1,5 procent omhoog. Ook medewerkers die in 2024 twee keer modaal verdienen, zien hun netto-inkomen oplopen. Met een plus van zo’n 1,3 procent is de toename hier verhoudingsgewijs wel iets kleiner. Zij krijgen er om precies te zijn 56,58 euro per maand bij.

Visma Raet rekent al tien jaar op Prinsjesdag, waarop koning Willem-Alexander gisteren de Troonrede weer uitsprak, de gevolgen van nieuwe maatregelen door. Bij het netto-minimumloon ziet de onderneming dit keer zowel dalingen als stijgingen. Verschillen in het salaris hebben te maken met het omlaag brengen van de heffingskorting.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zojuist de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Terugkijken? https://t.co/FdniYXFNm3 — Eelco Heinen (@Minister_FIN) September 17, 2024

Minima krijgen ietsje minder en soms wat meer loon

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, zien hun nettomaandsalaris volgens Visma Raet met 4,75 euro afnemen tot 2059,08 euro. Maar de minimumloners die wekelijks 38 uur aan de slag zijn krijgen juist 16,75 euro extra. Degenen die een 40-urige werkweek draaien ontvangen straks 24,58 euro meer, met in totaal 2229,19 euro per maand.

Volgens Visma Raet zijn in het Belastingplan 2025 ook nog maatregelen opgenomen zijn die geen directe invloed hebben op het salaris, maar wel op de portemonnee van werkenden. De thuiswerkvergoeding stijgt bijvoorbeeld met ruim 2 procent van 2,35 euro naar 2,40 euro per dag.

De HR-dienstverlener merkt verder op dat in de berekeningen geen rekening is gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Reacties