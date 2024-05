Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel spaargeld heb je in 2024 nodig met het salaris van Jan Modaal?

Sparen is niet voor iedereen even makkelijk. Misschien heb je hoge vaste lasten, een financiële tegenslag gehad of misschien lukt het je elke maand net aan om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch bestaan er verschillende adviezen rond spaargeld, bijvoorbeeld een minimale buffer. Dus: hoeveel spaargeld heb je nodig in 2024 als je een modaal salaris verdient?

We gaan te rade bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), een organisatie die erop gericht is om Nederlanders wijzer te maken over geldzaken. De kennis ligt zowat voor het oprapen, net als allerlei spaarmethodes!

Hoeveel spaargeld heb je nodig met een modaal salaris?

Volgens het NIBUD is het slim om zo’n 10 procent van je netto maandinkomen te sparen. Dat is de manier om een buffer op te bouwen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) ligt het modaal inkomen in 2024 op 44.000 euro bruto per jaar, of ongeveer 2900 euro netto per maand. Zit je op het niveau van Jan Modaal, is het dus een goed idee om elke maand zo’n 290 euro opzij te zetten, maar als het kan natuurlijk liever meer.

In de bufferberekenaar van het NIBUD kun je uitrekenen welke buffer je nodig hebt met een bepaald salaris, gespecificeerd op jouw situatie. We nemen dit voorbeeld: iemand die een modaal salaris verdient, 2900 euro netto per maand dus, geen auto heeft, niet samenwoont en in een huurhuis woont. Die persoon heeft een buffer van zo’n 6000 euro nodig. Dat is dus het bedrag dat je eigenlijk altijd op je spaarrekening moet hebben staan, voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of andere onvoorziene zaken.

Veranderen we deze Jan Modaal naar iemand met een koopwoning (met een WOZ-waarde van tussen de 350.000 – 500.000 euro) én een eigen auto (een compacte tweedehandse), groeit de buffer een heel stuk. Dan heb je minimaal 19.850 euro nodig als buffer.

