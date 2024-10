Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eindelijk akkoord over vroegpensioenregeling: 5 vragen en antwoorden

Vakbonden, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vandaag na lang onderhandelen een akkoord bereikt over de vroegpensioenregeling voor zware beroepen. 5 vragen en antwoorden over deze regeling.

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) zei bij de bekendmaking van het akkoord dat het mensen in Nederland met zwaar werk een „duidelijk perspectief” biedt.

Vragen en antwoorden over de vroegpensioenregeling

1. Wat is de vroegpensioenregeling?

De regeling, officieel de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU), houdt in dat mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder met pensioen kunnen. Zij hebben recht op een uitkering om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen.

2. Wat is een zwaar beroep?

Er is (nog) geen overkoepelende definitie van een zwaar beroep. Dat is dan ook regelmatig voer voor discussie. In de cao-onderhandelingen wordt nog afgesproken welke beroepen er precies onder vallen.

3. Waarom werd er de afgelopen tijd over de regeling onderhandeld?

De huidige tijdelijke vroegpensioenregeling is een afspraak uit het pensioenakkoord uit 2019 en loopt eind 2025 af. Vakbonden wilden een betere en vooral structurele regeling. Omdat werkgevers geen belasting hoeven te betalen over zo’n uitkering, zat het kabinet ook aan tafel.

Begin september legden de bonden een nieuw voorstel van het kabinet naast zich neer, omdat de afstand tussen de partijen nog te groot was om verder te onderhandelen. De bonden wilden later toch weer om tafel gaan. Onder meer de afbakening van wie precies zwaar werk doet, was nog onderwerp van discussie. De minister wilde voorkomen dat te veel mensen vervroegd kunnen stoppen met werken op de al krappe arbeidsmarkt.

Begin deze maand besloten vakbonden ook de stakingen op te schorten. Die vonden plaats in meerdere sectoren en hadden soms een flinke impact. Zo waren de politiebureaus 24 uur dicht en was er een grootschalige ov-staking. Vorige week bereikten de politievakbonden en de politie al een akkoord over het vroegpensioen.

4. Wat staat er in de nieuwe vroegpensioenregeling?

Volgens Van Hijum ligt er een breed pakket aan afspraken, die zowel oplossingen bieden aan mensen die niet gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen, maar ook voor de vergrijzing en arbeidsmarktkrapte.

De minister wil met de nieuwe RVU gerichter afspraken maken en inzetten op preventie om ervoor te zorgen dat mensen niet uitvallen.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin kunnen ook mensen met een lager inkomen van de nieuwe regeling gebruikmaken. Ook is afgesproken dat er per werknemer tot 300 euro per maand extra bij kan komen. Het gaat volgens FNV-bestuurder Piet Rietman om een fiscale vrijstelling die werkgevers kunnen uitkeren aan werknemers en geldt drie jaar, totdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Over de precieze hoogte worden afspraken gemaakt in cao-onderhandelingen.

5. Hoe lang is de regeling geldig?

De nieuwe regeling is permanent geldig. Wel is afgesproken dat elke drie jaar wordt gekeken of de nieuwe regeling goed werkt en of niet te veel mensen er gebruik van kunnen maken. Als meer dan 15.000 mensen hieronder vallen, gaan het kabinet en vakbonden met elkaar in gesprek over „de oorzaken, de gerichtheid en bijsturen”.

