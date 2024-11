Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Danny: ‘Ik kan 2000 euro per maand sparen, maar geef ook makkelijk geld uit’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 38-jarige Danny, die makkelijk 2000 euro per maand kan sparen, maar ook makkelijk geld uitgeeft. „Ik hoef niet na te denken als ik iets wil kopen, de relevantie van dingen aanschaffen is minder belangrijk.”

Naam: Danny (38)

Beroep: accountmanager

Netto maandsalaris: 4000 euro

Woonsituatie: getrouwd, koophuis, drie zoons

De Spaarrekening van Danny

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel 25.000 euro.”

Lekker bedrag, toch?

„Zeker, een prima bedrag. Het was meer, maar vorige maand heb ik een tweede auto gekocht, voor mijn vrouw. Een bedrag van 17.000 euro, dus dat snijdt flink in die spaarrekening. Daar bovenop probeer ik jaarlijks 5000 tot 10.000 euro af te lossen op mijn hypotheek. Zijn die kosten er eenmaal af, dan hou ik natuurlijk ook meer over.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben best trots op mezelf. Ik ben 38 jaar, ben best wel bewust opgevoed op financieel vlak en pluk daar nu de vruchten van. Zo heb ik altijd gespaard en daardoor kon ik al op mijn 25ste een huis kopen. De hypotheken waren toen nog een stuk lager en ik had een smak eigen geld, dus ik had ook maar een hypotheek van 250.000 euro op mijn woning – de woning zelf kostte 350.000 euro. Tegenwoordig kun je daar nog geen appartement voor kopen. Mijn eigen woning is nu maar liefst 950.000 euro waard. Ja, de kachel rookt goed, kun je wel zeggen. Fijn, want als zelfstandig ondernemer is het wel zo prettig om een appeltje voor de dorst te hebben.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat zou makkelijk 2000 euro per maand kunnen zijn, want ik heb geen hoge lasten. Tegelijkertijd geef ik wel veel geld uit. Aan kleding, spullen, soms onnodige spullen. Zo kocht ik laatst een nieuwe controller voor mijn spelcomputer, de oude was kapot. Maar in plaats van hem te repareren, vond ik een nieuwe aanschaffen makkelijker – omdat dat gewoon kon. Maar ja, kostte toch weer tachtig euro. En dat is het, ik hoef niet na te denken als ik iets wil kopen, de relevantie van dingen aanschaffen is minder belangrijk. Als ik weinig geld zou hebben, zou ik wel twee keer moeten nadenken of iets relevant is of niet.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Een grotere uitgave, zoals die auto, wel. En anders betaal ik het van mijn inkomsten.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Kleding. Hoewel ik het fijn vind om er verzorgd bij te lopen – sowieso elke dag een schone outfit – vraag ik me soms af of het noodzakelijk is. Zo heb ik heel veel schoenen. Sportschoenen, nette schoenen, slippers – ik ben soms net een vrouw. En dan heb ik nette schoenen in het zwart, maar wil ik ook nog een paar bruine – dat matcht dan lekker bij die andere outfit. Dus koop ik ze, want het kan tóch. En ik vervang ze vrij snel, de zool hoeft maar los te zijn of ik koop een paar nieuwe in plaats van dat ik naar de schoenmaker ga. Maar ja, dat is soms wel zonde van het geld. Ik weet wel: als ik minder zou verdienen, dan zou ik het eerst inleveren op die schoenen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou nóg onafhankelijker willen zijn, financieel gezien. Misschien ga ik wel beleggen, al brengt dat ook risico’s met zich mee. Tja, geld maakt weliswaar makkelijker, maar of het het leven ook gelukkiger maakt, weet ik niet.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geef geen geld uit dat je niet hebt. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Duidelijk genoeg, toch?”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties