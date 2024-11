Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hogere inkomens krijgen cadeau van kabinet: hogere hypotheekrenteaftrek

Wie een hoog of hoog middeninkomen heeft, profiteert volgend jaar mogelijk van belastingvoordeel. Door een nieuwe belastingschijf die het kabinet volgend jaar introduceert, kan deze groep meer hypotheekrente aftrekken.

Vorige kabinetten bouwden de hypotheekrenteaftrek in het afgelopen decennium juist steeds een beetje af, maar het kabinet-Schoof verhoogt de aftrek weer, merkt economenblad ESB op. De Europese Commissie wil al langer dat de Nederlandse hypotheekrenteaftrek wordt versoberd. Overigens moet de Eerste Kamer, ook wel de senaat genoemd, er nog wel mee instemmen.

De renteaftrek was de afgelopen jaren gelijk aan het lage tarief in de inkomstenbelasting. Mensen betalen 36,97 procent belasting over hun inkomen tot 75.518 euro. De renteaftrek was gelijk aan dat lage tarief.

🏠 Wat is de hypotheekrenteaftrek? Huiseigenaren betalen hypotheekrente. Die mag in mindering worden gebracht op het bruto inkomen, waardoor zij minder inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

Aftrek hypotheekrente ook tegen hoger tarief

Het nieuwe kabinet introduceert drie belastingschijven, wat er in feite op neerkomt dat het eerste tarief wordt opgeknipt. Over een inkomen tot 38.441 euro moet 35,82 procent belasting worden betaald, over het inkomen tussen 38.441 en 76.817 euro 37,48 procent. Vanaf volgend jaar kan de hypotheekrente ook tegen het hogere tarief afgetrokken worden.

Hoewel de hogere hypotheekrenteaftrek een trendbreuk betekent, benadrukt verantwoordelijk minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) dat de systematiek hetzelfde blijft. „Omdat het percentage van de tweede belastingschijf in 2025 wijzigt van 36,97 procent naar 37,48 procent, wijzigt ook het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken”, schreef de bewindsvrouw eerder op vragen van de ChristenUnie.

Kritiek op de verhoging aftrek

Hoogleraar Raymond Gradus waarschuwt in ESB dat de maatregel ervoor kan zorgen dat de huizenprijzen hoger worden. „Met de verhoging van de hypotheekrenteaftrek, stimuleert het kabinet de vraag op de woningmarkt, terwijl de markt de laatste jaren steeds overspannener is geraakt: het eigen huis is voor de meeste middeninkomens onbereikbaar geworden.” Voor een gemiddelde koopwoning heb je behoorlijk wat salaris nodig, rekenden we je onlangs voor. De gemiddelde prijs van een koophuis ligt nu zelfs boven de piek in 2022.

Hij hoopt dat de Eerste Kamer ingrijpt. „Het zou wenselijk zijn als de Eerste Kamer vanuit haar rol als bewaker van consistente wetgeving het Belastingplan alsnog corrigeert, zodat de hypotheekrenteaftrek tegen het laagste tarief plaatsvindt.”

Reacties