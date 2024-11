Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe auto voor veel Nederlanders onbetaalbaar, zoveel ben je gemiddeld kwijt

Nederlanders leggen meer kilometers af met de auto, bleek onlangs al. Maar een nieuwe auto? Dat is voor twee op de drie Nederlanders onbetaalbaar, mede door de grote prijsstijging die nieuwe auto’s hebben doorgemaakt.

De afgelopen vijf jaar werden nieuwe auto’s maar liefst 30 procent duurder, blijkt uit onderzoek van AutoTrack. Twee op de drie kopers zegt wel een nieuwe auto te willen, maar noodgedwongen uit te wijken naar een ‘tweedehandsje’.

De brandstofprijzen zijn de afgelopen 7 weken overigens ook flink in prijs gestegen.

Nieuwe auto’s flink in prijs gestegen

In 2023 werden 1,3 miljoen occasions verkocht, blijkt uit cijfers van dataleverancier VWE. Over dezelfde periode werden er bijna 370.000 nieuwe auto’s geregistreerd, zo stelt de BOVAG in een recent onderzoek. Het verschil is groot en de voorkeur duidelijk: ‘we’ kopen meer tweedehandsauto’s. Met die auto’s rijden we overigens ook meer kilometers.

Tim Roks is auto-expert en verklaart dat verschil grotendeels door het enorme verschil in prijs. „Gemiddeld kost een nieuwe auto iets meer dan 48.000 euro, terwijl een occasion gemiddeld net geen 24.000 euro kost. Wie een nieuwe auto koopt, weet dus dat de auto flink in waarde gaat dalen.”

Gemiddelde prijs voor nieuwe auto

De nieuwprijs van auto’s steeg de afgelopen twee jaar met bijna 5000 euro. Tweedehands auto’s zijn maar 1500 euro duurder geworden. Hieronder wat je gemiddeld betaalt of betaalde voor een nieuwe en tweedehands auto, per jaar:

Jaar Gemiddelde prijs van een nieuwe auto Gemiddelde prijs van een tweedehands auto 2022 43.006 euro 22.075 euro 2023 46.235 euro 23.641 euro 2024 48.118 euro 23.736 euro Bron: AutoTrack, BOVAG en RAI

Voor de prijs van een nieuwe auto in 2024 is data tot en met mei 2024 gebruikt, voor een tweedehands auto is data tot en met oktober 2024 gebruikt.

Maar naast de lagere prijs is er volgens Roks nog een goede reden om een tweedehands in plaats van een nieuwe auto te kopen: de afschrijving. „Een nieuwe schrijft in het eerste jaar harder af dan een gebruikte auto. Bij een occasion is de grootste afschrijving al ‘betaald’ door de vorige eigenaar of eigenaren, dus ook die kosten bespaar je jezelf.”

