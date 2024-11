Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Laatst gaf ik 5000 euro aan een familielid’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 33-jarige Marco, die zijn geld graag deelt met anderen. Zo gaf hij zijn nichtje laatst een paar duizend euro voor haar hypotheek.

Naam: Marco (33)

Beroep: algemeen directeur van een IT-bedrijf

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend, twee kinderen

Netto inkomen per maand: 5000 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders zeiden altijd: van elke euro die je wil uitgeven, moet je het dubbele hebben. Wilde ik een paar nieuwe Pokémon-kaarten hebben en kostte dat 30 euro? Dan moest ik 60 euro hebben. Het idee erachter is natuurlijk dat je dan een appeltje voor de dorst hebt. Ik kreeg ook genoeg speelgoed hoor, dus ik werd financieel niet heel ‘streng’ opgevoed, maar het gold wel als ik zelf iets wilde kopen. Die bewustwording is me dan ook altijd bijgebleven. Ik ben me in elk geval altijd bewust van wat ik uitgeef.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Sinds ik een eigen onderneming heb, realiseer ik me steeds meer dat je hard moet werken voor je eigen geld. Elk dubbeltje is belangrijk, anders kun je het inkomen dat je eerder gewend was, niet waarborgen. Ik ben dus nog wel bewuster naar geld gaan kijken. Wat ook helpt: ik ben niet anders gaan leven, boven mijn stand of zo. Ik kijk juist heel erg naar de waarde van dingen, en of ik het dat zélf ook waard vind. Een weekje vakantie à 5000 euro? Dat zou ik bijvoorbeeld nooit doen. Sterker nog: vorig jaar zijn we een weekje naar België geweest, net over de grens. De kinderen vonden het fantástisch. Betekent niet dat we nooit naar het buitenland gaan hoor, zo zijn we onlangs nog een weekend in Disneyland Parijs geweest.”

Maar dat is ook niet bepaald goedkoop, of wel?

„We waren in totaal drie dagen weg en dat kostte 1800 euro – maar dan wel inclusief reis, drie overnachtingen, toegang tot het park én eten en drinken. Het is niet gratis, maar ik vindt het een goede prijs voor wat we kregen. En dit is het me dan wel weer waard. Zelf kwam ik als kind ook al in Disneyland en ik vond het fantastisch. Dat magische gevoel wil ik mijn kinderen meegeven.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Zeker, daar ben ik ook wel een voorstander van. Hoewel ik bewust leef, omdat ik voor mijn gezin wil zorgen, is geld ook relatief. Het doet me gewoon niet zoveel. En dat is makkelijk praten, want ik heb het goed. Maar ik ben óók iemand die het graag deelt met anderen, zeker als diegene het financieel slechter heeft dan ik.

Zo heb ik onlangs een nichtje geholpen met het kopen van een huis, door haar 5000 euro te geven. Te geven ja, ik hoef het dan ook niet terug – voor mij is het een maand werken en dan heb ik het alweer opnieuw verdiend. Als het zo makkelijk binnenkomt, heb ik er ook geen moeite mee om dat makkelijk weg te geven. Ik voel me ook echt niet verheven daardoor, ofzo, ik ben vooral blij dat ik een ander gelukkig kan maken. Dat is sowieso wel mijn levensmotto.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, dat denk ik niet. Ik heb het al goed, want ik heb geen schulden en een lage hypotheek – mijn huis los ik stukje bij beetje af. Dat gaat niet supersnel, maar ik heb ook geen haast. Of ik dan blij word van 1000 euro extra? Ik denk het niet. Ooit zei iemand tegen me: als je meer dan 7000 euro per maand gaat verdienen, dan ga je rare dingen doen – van die Wolf of Wallstreet-achtige praktijken. Daar pas ik voor, daar word ik namelijk zéker niet gelukkiger van.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, wel makkelijker. Ik geef eerlijk toe dat ik het best lastig zou vinden als ik minder te besteden had – maar ook dan zou ik het redden. Kijk, alles is relatief. Ik hoorde gisteren iemand vertellen over zijn pasgeboren baby die al een openhartoperatie heeft gehad. Mijn eigen zusje is gehandicapt. Mijn schoonvader vorig jaar overleden. Er is zoveel ellende in de wereld. Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn eigen gezin gezond en wel is, dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. En dan is geld maar bijzaak.”

