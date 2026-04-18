Cao-overleg rijksambtenaren hervat na periode van stakingen

De vakbonden gaan weer praten met de overheid over de cao voor rijksambtenaren. Zaterdagochtend lieten FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid weten een uitnodiging voor hervatting van het cao-overleg door minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) te verwelkomen. Door rijksambtenaren worden al een tijd stakingen uitgevoerd. Dinsdag legden hun acties zelfs de Tweede Kamer lam omdat personeel het werk neerlegde.

Volgens de bonden komt er door de uitnodiging van Heerma „eindelijk beweging in een vastgelopen conflict”. De minister hield volgens hen eerder vol dat er in de rijksbegroting geen ruimte was voor een fatsoenlijke loonsverhoging. De bonden verwachten nu van de minister dat hij afziet van de nullijn en met een loonbod voor 2026 komt. Nieuwe stakingen van rijksambtenaren zijn voorlopig van de baan.

Volgens bestuurder Peter Wulms van AC Rijksvakbonden is het eerste gesprek gepland op 29 april in Den Haag. Toezeggingen dat de minister dan daadwerkelijk met een loonbod voor 2026 gaat komen, hebben de bonden nog niet. De boodschap van de vakbonden was echter „glashelder”, benadrukt hij. Als de minister straks toch wil vasthouden aan de nullijnplannen die al werden gemaakt door het vorige kabinet, gaan de bonden volgens Wulms opnieuw actievoeren.

Gevolgen

Het gaat om een cao voor ruim 160.000 mensen die bij de rijksoverheid werken. Veel van die mensen werken voor uitvoeringsinstanties als DUO, Rijkswaterstaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Door de stakingen moesten bijvoorbeeld slachthuizen noodgedwongen tijdelijk dicht en waren overheidsdiensten telefonisch minder goed bereikbaar. Ook werd er een tijd niet schoongemaakt in gebouwen van ministeries en de Tweede Kamer. Dinsdag konden ook debatten in de Tweede Kamer niet doorgaan omdat de aanwezige personele bezetting te krap was.

De rijksambtenaren kregen in juli 2024, bij de vorige cao, die van 1 juli 2024 tot eind 2025 liep, nog een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Daarnaast kregen ze een eenmalige uitkering als compensatie voor inflatie.

ANP

