Zwitsers gaan hoge erfbelasting voor rijken verwerpen: hoe zit dat eigenlijk in Nederland?

Een ruime meerderheid van de Zwitsers moet niks weten van een forse erfbelasting. Volgens een grote mediapeiling stemt twee derde tegen het plan om erfenissen boven de 50 miljoen frank met 50 procent te belasten. Bijna een derde stemt juist voor de belasting. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de erfbelasting in Nederland? Metro zoekt het voor je uit.

Het voorstel voor de forse erfbelasting komt van de jongerenafdeling van de Sociaal-Democraten in Zwitserland. Zij willen het geld gebruiken om de impact van klimaatverandering tegen te gaan. De jongerentak stelt dat rijke mensen het meest verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, vanwege hun consumptie van luxegoederen. „De tien rijkste families van Zwitserland stoten samen net zoveel uit als 90 procent van de Zwitserse bevolking”, aldus de jongeren afdeling. Momenteel hebben ongeveer 2500 huishoudens in het land een vermogen van minstens 50 miljoen frank (bijna 54 miljoen euro).

Weerstand vanuit Zwitsers bedrijfsleven

Met de belasting zou volgens schattingen ongeveer 4 miljard frank aan extra inkomsten behaald kunnen worden. Het Zwitserse bedrijfsleven is fel tegenstander van een hoge erfbelasting omdat rijke mensen daarom het land kunnen verlaten. Dat zou dan leiden tot een daling van de algehele belastinginkomsten.

Het totale persoonlijke vermogen van Zwitserse huishoudens ligt rond de 500 miljard frank. Ook de regering is tegen, want door die belasting zou Zwitserland veel minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats voor rijke mensen. Het referendum zal op 30 november worden gehouden.

Hoe zit het in Nederland?

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de erfbelasting in Nederland? Op dit moment loopt het belastingtarief uiteen van 10 tot 40 procent, afhankelijk van je relatie tot de overledene. Hieronder zie je de belastingtarieven zoals ze nu zijn:

Hoogte van de erfenis Tarief voor een kind of partner Tarief voor kleinkind of andere afstammelingen Tarief voor andere erfgenamen Tot 154.197 euro 10 procent 18 procent 30 procent Meer dan 154.197 euro 20 procent 36 procent 40 procent Bron: Belastingdienst

Tot welk bedrag mag je belastingvrij erven?

Op dit moment mag je, afhankelijk van wie de overledene voor jou was, ook een bedrag belastingvrij erven. Dat loopt flink uiteen, van ruim 804.000 euro belastingvrij tot 2690 euro. Hieronder zie je per relatie wat de limiet is:

Relatie tot de overledene Limiet Echtgenoot, samenwonende- of geregistreerde partner 804.698 euro Kind (ook stief- en pleegkinderen) 25.490 euro Kleinkind 25.490 euro Achterkleinkind 2690 euro Kind met een beperking 76.453 euro Ouder 60.359 euro Anders (zus, vriend, buurman, etc.) 2690 euro

Jimmy Dijk van de SP kwam eerder dit jaar ook al met een nieuw voorstel voor erfbelasting op de proppen. Als het aan hem ligt, betalen mensen 5 procent belasting bij een erfenis van meer dan 100.000 euro en moet er tot een ton worden vrijgesteld. Dat plan leverde nogal wat reacties op.

