Dode en meerdere gewonden na ‘harde knal’ onder brug in Duitsland

In de Duitse plaats Völklingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man om het leven gekomen na een harde knal onder een voetgangersbrug, meldt de politie. Ook zijn meerdere mensen zwaargewond geraakt. Agenten werden kort na middernacht gealarmeerd. In de noodoproep werd melding gemaakt van een harde knal en iemand die om hulp schreeuwde.

De politie heeft de onderdoorgang afgezet, maar heeft nog geen verdere details over de knal of de verwondingen bekendgemaakt. Tientallen agenten onderzoeken wat er is gebeurd.

Völklingen is een plaats met ongeveer 40.000 inwoners, enkele kilometers ten westen van Saarbrücken, niet ver van de Franse grens.

ANP

