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Redactie Belasting vandaag
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Stelling van de dag: ‘Mensen met veel vermogen moeten meer belasting betalen, zodat werkenden minder hoeven af te dragen’

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Foto: ANP / Koen van Weel

PRO en Volt hebben deze week samen een voorstel ingediend om het belastingplan fors te wijzigen. Het gaat daarbij om vermogen.

De partij wil een hogere belasting voor miljonairs. PRO pleit al langer voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen. Gesprekken met het kabinet leidden niet tot het gewenste resultaat, dus nu legt PRO een eigen plan voor.

Belastingplan volgende week in de Tweede Kamer

Deze week werd er weer volop over het belastingplan van het kabinet gesproken, ook vandaag nog. Minister Eelco Heinen van Financiën benadrukte vanmorgen, voorafgaand aan de ministerraad, dat er een meerderheid lonkt voor het belastingplan in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is die nog niet in zicht, maar dat is volgens Heinen pas later aan de orde. „We doen het stap voor stap. Eerst moet er gestemd worden in de Tweede Kamer.”

Dat zal naar verwachting volgende week donderdag zijn. Intussen zijn er gesprekken tussen coalitie- en oppositieleiders om met aanpassingen de belastingwetten naar hun hand te zetten.

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Redactie
Geschreven door Redactie

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