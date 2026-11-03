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Binnenkijken bij de B&B van Debbie uit B&B Vol Liefde: voor bijna 3 miljoen euro te koop, maar ze twijfelt

De kleurrijke Spaanse B&B van Debbie de Jong uit B&B Vol Liefde staat voor bijna 3 miljoen euro te koop. Toch twijfelt de realityster nog. Tegen Metro zegt ze dat ze het bijzondere gastenverblijf misschien wel nooit verkoopt.

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De prijs van Can Portell & Mas Ferrer in Spanje, mocht-ie verkocht worden? Net onder de 3 miljoen euro, vertelt Debbie aan Metronieuws. Of je nu wilt pensioneren onder de Spaanse zon, of volop in het bedrijfsleven wil stappen, dat moet je helemaal zelf weten.

Debbie twijfelt over verkoop van Spaanse B&B van bijna 3 miljoen

Wat je precies ‘krijgt’ is nog maar de vraag, aangezien het niet zeker is dat Debbie haar gastenverblijf met onder andere 26 slaapaccommodaties gaat verkopen. Zo vertelde ze al eerder aan De Telegraaf dat ze voor de tweede keer oma wordt, en het gezin van haar zoon bij haar op het terrein komt wonen.

„De B&B stond in de stille verkoop, die inmiddels niet meer zo stil is. Ik weet dat het nog een paar jaar kan duren voordat het verkocht is, en dat zal zeker niet midden in het drukke seizoen gebeuren. Mensen worden onrustig, en vragen zich af of ze nog wel kunnen boeken. Maar niemand hoeft bang te zijn: mocht het verkocht worden, dan krijgen mensen dit te horen vóórdat ze gaan boeken. Voor hetzelfde geld verkoop ik het nooit”, vertelt Debbie aan Metronieuws.

Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer

Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer

26 slaapaccommodaties en een zwembad: kijk binnen bij Debbie

Wat je al wel zeker weet? Dat de B&B misschien nog wel meer kleur uitstraalt dan Debbie zelf, en dat is een uitdaging. De Catalaanse architectuur is vrijwel behouden gebleven, en op het terrein bevindt zich onder andere een zoutwaterzwembad. Kun je wel gebruiken, zo onder de Spaanse zon.

Op het terrein van de B&B worden daarnaast nog volop retraites gehouden, workshops aangeboden en is er van 31 mei tot 4 juni een (betaalde) singlereis gaande. Voor die laatste doet Debbie nog een oproep: „Vrouwen kunnen zich inmiddels niet meer aanmelden, maar we zijn nog wél op zoek naar leuke mannen. Vijftigplussers met lef, die een week lang naar het strand willen, die willen discodansen en misschien wel dé liefde vinden dankzij de aanwezige matchmaker. Het wordt níét op tv uitgezonden.”

Leuk om te weten: Suzanne van B&B Vol Liefde – ja, die een relatie heeft gehad met Robert Jan – is ook aanwezig op de liefdesretraite. Als single, uiteráárd.

Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer

Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer Foto: Toti Ferrer

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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