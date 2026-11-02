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Ministerraad komt dinsdag extra bijeen over belastingplan, box 3

Het kabinet komt dinsdagochtend om 09.00 uur bijeen voor een extra ingelaste ministerraad. Daarin wordt besloten hoe het verder moet met het belastingplan voor volgend jaar en met de plannen voor aanpassing van de belasting op inkomen uit vermogen op de langere termijn. Dat meldt een woordvoerder van minister-president Rob Jetten.

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De top van het kabinet voerde maandag urenlang overleg over de situatie rond het belastingplan. De spanning is hoog opgelopen nu een nieuwe ronde gesprekken met meerdere oppositiepartijen afgelopen weekeinde niet tot de gehoopte doorbraak heeft geleid. Het zeer kritische advies van de Raad van State over de voorgestelde aanpassingen aan box 3 heeft de zaken nog ingewikkelder gemaakt.

Het minderheidskabinet heeft lang geprobeerd tot een breed gedragen belastingplan te komen, hoewel oppositiepartijen van meet af aan waarschuwden dat hun wensen niet bijeen te brengen waren. De voorgenomen lastenverzwaring voor werkenden stuit Kamerbreed op verzet, maar waar linkse partijen lasten willen verschuiven naar vermogen, pleit rechts eerder voor hardere bezuinigingen.

Resoluut

Het rechtse blok van JA21, BBB en SGP zette de verhoudingen afgelopen week verder op scherp door samen extra eisen op tafel te leggen die niets met belastingen te maken hebben. JA21 wilde harde toezeggingen op het gebied van asiel, BBB een verregaande afzwakking van de stikstofplannen en de SGP stappen terug op abortus en draagmoederschap.

Jetten veegde een deel van die eisen vrijdag resoluut van tafel. Het rechtse blok weigerde daarop zaterdag naar het Catshuis te komen om verder te praten. Wel was er een digitaal overleg. De leiders van de linkse partijen PRO en Volt kwamen wel langs, maar concludeerden na afloop dat de politieke wil ontbrak om met hen samen te werken.

Geen garantie

De VVD wil na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet nog meer prijsgeven aan de linkse partijen. Die zijn ook tegen de aanpassingen die het kabinet op aandringen van de liberalen wil doorvoeren aan box 3. De schatkist dreigt daardoor de komende jaren miljarden aan inkomsten mis te lopen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het belastingplan. Zelfs als het kabinet daar een meerderheid vindt, bijvoorbeeld met behulp van ChristenUnie, 50PLUS en Groep-Markuszower, is dat nog geen garantie voor voldoende steun in de Eerste Kamer. Over box 3 houdt de Kamer volgende week een debat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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