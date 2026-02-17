Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een op zes Nederlanders denkt later miljonair te worden

Miljonair worden, een verre droom of werkelijkheid? Voor 17 procent van de Nederlanders tot 50 jaar oud is het een serieuze verwachting. Zij denken dat er een goede kans bestaat dat ze later in het leven miljonair worden.

Dat blijkt uit onderzoek van internationaal handelsplatform Toobit onder 1107 volwassen Nederlanders tot 50 jaar oud, uitgevoerd door Panelwizard.

Vooral mannen denken miljonair te worden

Onder mannen denkt zelfs een kwart van alle ondervraagden dat een toekomst als miljonair in de sterren staat. Ondanks die hooggespannen verwachtingen over hun eigen financiële toekomst zegt meer dan de helft van alle Nederlandse mannen open te staan voor een toekomst als huisman, mits hun (toekomstig) partner genoeg verdient. Vrouwen zijn minder vaak bereid om thuis te blijven met en voor de kinderen (40 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van alle ondervraagden zich op dit moment actief bezighoudt met hun financiële toekomst. 39 procent belegt daarbij een gedeelte van hun spaargeld in aandelen en/of cryptovaluta. Mannen doen dit bijna dubbel zo vaak als vrouwen: 50 procent tegenover 27 procent. Ongeveer de helft van alle ondervraagden heeft hierbij een specifiek doel voor de komende tien jaar voor ogen, zo zegt 48 procent van hen een bepaald bedrag aan spaargeld of een specifiek salaris na te streven.

Vier op de tien respondenten verwacht in de toekomst meer te gaan of blijven verdienen dan hun partner. Mannen zijn met 59 procent het meest overtuigd van hun toekomstige salaris, bij vrouwen gaat het om een kwart. De overgrote meerderheid van de Nederlanders lijkt hier verder weinig waarde aan te hechten. Zo zou 4 procent van hen het vervelend vinden als hun partner, nu of in de toekomst, meer verdient dan zij. Op dit moment is er nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen, al schuift het voorzichtig de goede kant op.

