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Ingrid (58) koopt caravan voor 12.500 euro via Marktplaats: ‘De reparatie kostte nog eens 3000 euro’

Voor 12.500 euro kochten Ingrid (58) en haar man een tweedehands caravan via Marktplaats. Hun eerste vakantie moest een feestje worden, maar een flinke regenbui onthulde ernstige lekkages. De reparatie kostte uiteindelijk 3000 euro. Bente de Heij van De Budget Challenge geeft tips.

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Ingrid (58): „Mijn man en ik wilden al een tijdje een eigen caravan. We gingen vroeger vaak kamperen met de kinderen en nu die het huis uit zijn, leek het ons heerlijk om weer vaker samen op pad te gaan. Na een paar maanden zoeken vonden we op Marktplaats een mooie tweedehands caravan voor 12.500 euro. Hij zag er netjes uit en volgens de advertentie was hij altijd goed onderhouden.

We maakten een afspraak om te gaan kijken. De verkoper was een vriendelijke man die vertelde dat hij de caravan verkocht, omdat hij er nauwelijks meer gebruik van maakte. Binnen zag alles er keurig uit en ook de buitenkant zag er goed uit. We vroegen nog specifiek of er ooit lekkages waren geweest, maar volgens hem waren er geen problemen. Uiteindelijk besloten we hem te kopen.

Eerste vakantie in Zeeland eindigt met lekkende caravan

Een paar weken later vertrokken we voor onze eerste vakantie naar een camping in Zeeland. We hadden er ontzettend veel zin in. De caravan stond op een mooie plek en de eerste dagen was het heerlijk weer. We zaten vooral buiten en waren helemaal blij met onze aankoop.

Tot het op een avond flink begon te regenen. Eerst hoorde ik ergens water druppelen, maar ik kon niet ontdekken waar het vandaan kwam. Even later zag ik dat er water langs de binnenwand naar beneden liep. Binnen de kortste keren was het kussen van de zithoek nat en ontstond er zelfs een plas op de vloer.

Caravanspecialist ontdekt jarenlange vochtschade

We hebben die avond handdoeken neergelegd en geprobeerd het water tegen te houden. De volgende ochtend zagen we dat er ook in een kastje vocht zat. Eenmaal thuis huurden we een caravanspecialist in om de schade te bekijken. Die ontdekte dat er op meerdere plekken sprake was van ernstige vochtschade. Volgens hem was die waarschijnlijk al jaren aanwezig. Sommige delen waren opnieuw afgekit en achter een wandpaneel zat aangetast hout. Hij vermoedde dat de problemen tijdelijk waren weggewerkt om de caravan er beter uit te laten zien.

Ik heb de verkoper gebeld en verteld wat we hadden ontdekt. Hij reageerde verbaasd en zei dat hij nooit last had gehad van lekkage. Toen ik hem vertelde wat de specialist had gevonden, zei hij direct dat hij daar niets van wist. Natuurlijk wist hij dat wél, ik voelde het aan alles. Zeker toen hij het gesprek snel af probeerde te kappen.

Ingrid betaalt zelf 3.000 euro voor reparatie

We hebben nog uitgezocht wat we konden doen, maar we konden natuurlijk niet bewijzen dat de verkoper van de schade wist of die bewust had verborgen. Daardoor hadden we geen poot om op te staan. Uiteindelijk besloten we de caravan zelf te laten repareren. Dat kostte ons nog eens 3000 euro boven op de 12.500 euro die we al hadden betaald.

Die 3000 euro hadden we eigenlijk gereserveerd voor andere dingen, maar in plaats daarvan ging het volledige bedrag naar het herstellen van de caravan. Dat vond ik ontzettend zuur, zeker omdat we dachten dat we juist een goede aankoop hadden gedaan.”

Budgetexpert Bente de Heij: zo voorkom je een miskoop

Bente de Heij van De Budget Challenge is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dat klinkt inderdaad ontzettend zuur: je denkt lekker op vakantie te gaan en dan blijkt je caravan zo lek als een mandje. En dan ook nog eens 3000 euro kwijt aan geld dat voor iets anders bedoeld was. Een geluk bij een ongeluk dat dit in Zeeland gebeurde en niet op een camping in Frankrijk.

Bij grote aankopen koop ik zelf liever bij een bedrijf. Zo heb ik ook meerdere tweedehandsauto’s gekocht (en gelukkig voor mij altijd zonder problemen; ik ben in Ingrids geval dus geen ervaringsdeskundige). Bij een particulier heb je veel minder om op terug te vallen als er iets mis blijkt te zijn. Dat is over het algemeen duurder, maar je krijgt er garantie voor terug. Die zekerheid mag voor mij best wat kosten.

Laat een tweedehands caravan vóór aankoop keuren

Kies je toch voor een particulier, dan kun je de kans op een miskoop verkleinen. Laat de caravan vooraf keuren door een specialist. Dat kost wat extra, maar had Ingrid in dit geval veel geld en gezeur gescheeld. Een keuring achteraf is mosterd na de maaltijd, en ik vermoed dat deze gebreken bij een keuring vooraf wel gevonden zouden zijn. Ik zou persoonlijk de aankoop ervan laten afhangen.

Probeer ook afspraken op papier te zetten. Ingrid vroeg specifiek naar lekkages, maar kon dat niet aantonen. Via e-mail, WhatsApp of, nog beter, een koopcontract had ze een stuk sterker gestaan. Maak ook altijd een screenshot van de advertentie; daar staat ook vaak iets over de staat vermeld.

Ik zou zelf bij een grote tweedehandsaankoop een buffer meerekenen, want er kan altijd iets tegenvallen. Zo’n 10 tot 15 procent van de aankoopprijs is een goede vuistregel. Ingrid had dan nog steeds een tekort gehad, maar er was meer ruimte overgebleven.

Verborgen gebreken na aankoop: wat kun je doen?

Ik ben geen jurist, maar voor zover ik weet kun je beter niet te lang wachten met het melden van een gebrek. Probeer eerst met de verkoper tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Stuur de verkoper een ingebrekestelling, waarvan je gratis voorbeeldbrieven vindt bij het Juridisch Loket. Komen jullie er alsnog niet uit, dan kun je bij een geschil tot 25.000 euro naar de kantonrechter, zonder advocaat. Daar betaal je griffierecht en je moet kunnen aantonen dat de verkoper van de gebreken afwist. Daarom is het zo belangrijk om vooraf alles vast te leggen.”

Bente de Heij (36) begon met geld uitpluizen toen haar gezin verhuisde naar een groter en duurder huis. Wat ze leert over budgetteren, sparen, beleggen en het huishoudboekje deelt ze op @debudgetchallenge, met de echte cijfers erbij. Eerlijkheid staat voorop: geen hype, geen grote beloftes. Af en toe een tip, en gewoon laten zien hoe het gaat. Wie zelf meer inzicht wil in budget en vermogen, kan terecht bij haar Google Sheets-trackers.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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