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WhatsApp krijgt nieuwe functie die zomaar je privéfoto’s kan laten zien

WhatsApp heeft een nieuwe functie die het nog makkelijker maakt om media te delen. De vraag is echter of je het wel wil gebruiken.

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WhatsApp rolt op dit moment een nieuwe update uit voor zowel iPhone als Android. Deze nieuwe versie van de app lijkt vooral gericht op het nog makkelijker gebruiken van stickers en het delen van media.

Het lijkt erop dat je straks veel simpeler foto’s en video’s kan delen. Dat klinkt erg mooi, maar toch heeft de nieuwe functie niet alleen maar voordelen.

WhatsApp maakt het delen van foto’s en video’s nog makkelijker

De nieuwste WhatsApp-versie die nu wordt uitgerold, geeft je een aantal nieuwe functies. Als eerste wordt het makkelijker gemaakt om stickers te gebruiken. Als je een emoji in de tekstbalk typt, krijg je een aantal stickers te zien die erbij passen. Zo hoef je minder moeite te doen om een goede te zoeken.

Maar stickersuggesties zijn niet de enige vernieuwing. Het wordt ook makkelijker om foto’s en screenshots te delen. Dat doet WhatsApp op twee manieren. Als eerste laat het meteen een miniatuurweergave van je laatst opgeslagen foto of video zien wanneer je een chat opent. Deze komt boven de tekstbalk. Je kan deze meteen sluiten door op het kruisje te drukken. Er is echter nog een andere manier. Hierbij vervangt de laatst opgeslagen foto of video tijdelijk het camera-icoontje.

Als je op de foto in de miniatuurweergave drukt, verzendt WhatsApp ‘m niet meteen. Je krijgt eerst een bewerkingsscherm te zien voor de foto of video. Daarmee kan je tekst of bijvoorbeeld een sticker toevoegen. Het fijne aan die toevoeging is dat je niet per ongeluk iets verstuurt. Handig als je een beetje onhandig bent.

Het nadeel is echter dat WhatsApp ook privéfoto’s of gevoelige screenshots kan voorstellen. De app kijkt namelijk alleen naar het laatst opgeslagen mediabestand en maakt geen onderscheid tussen verschillende soorten afbeeldingen. Dat kan vervelend zijn als iemand met je meekijkt.

Zet de functie uit als je ‘m niet wil zien

Het is ook mogelijk om deze functie uit te zetten. Deze is te vinden in de instellingen. Hier moet je naar Chats gaan en vervolgens naar Recente mediasuggesties. Handig als je niet de hele tijd een irritante pop-up of afbeelding wil zien.

De functie wordt geleidelijk uitgerold en is daarom nog niet bij iedereen beschikbaar.

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Geschreven door Jeroen Kraak Jeroen Kraak is hoofdredacteur van tech en pop-culture magazine WANT.nl. Hij weet alles over de laatste gadgets en technologische ontwikkelingen. Of het nu de iPhone, PlayStation 5 of nieuwste laptop is, hij kan je er alles over vertellen.



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