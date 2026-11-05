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Floor Jansen onthult werkelijke reden van vertrek Nightwish: ‘Kwamen moeilijke periodes niet meer door’

Floor Jansen (45) maakte onlangs bekend na dertien jaar te vertrekken als zangeres van Nightwish. Destijds liet ze weten zich volledig op haar solocarrière te willen richten, maar nu vertelt ze meer over de reden achter haar vertrek.

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Toen Jansen vorige maand haar vertrek aankondigde, liet ze in een gezamenlijke verklaring met Nightwish weten dat het besluit in goed overleg was genomen. Beide partijen gaven aan zich te willen richten op hun eigen muzikale ambities. De zangeres benadrukte destijds dat haar solocarrière haar volledige aandacht zou krijgen, zodat ze zich kon concentreren op haar nieuwe album Hytress en de bijbehorende tournee.

‘Soms werkt het gewoon niet meer’

In een interview met NU.nl vertelt ze echter dat er achter de schermen meer speelde. „Ik vergelijk het met een relatie”, zo beschrijft ze haar veertien jaar als zangeres van de Finse metalband. „Je beleeft pieken en dalen samen, en de ene periode groei je dichter naar elkaar toe, en daarna is er juist weer meer afstand. Maar soms werkt het gewoon niet meer.”

Floor Jansen over vertrek Nightwish

Volgens Jansen lukte het uiteindelijk niet meer om de moeilijke periodes samen te overbruggen. „Wij moesten ervoor zorgen dat we, zodra we samen op het podium stonden, weer de band waren waar iedereen voor kwam. Als dat niet meer lukt en je samen de moeilijkere periodes niet meer doorkomt, is het voorbij. Dat is geen lichtzinnig besluit en ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan.”

Toch is de zangeres blij dat ze zich nu volledig op haar nieuwe album kan richten. Dat heeft een ander geluid dan haar eerdere solowerk. „Bij optredens merkte ik toch dat ik het hardst aanging op de stevigere nummers. Dat begon weer te kriebelen. Met Hytress ging ik op zoek naar mijn metalgeluid, los van Nightwish.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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