Laatste dag voor belastingaangifte: hoe snel krijg je je teruggave?

Vandaag is de laatste dag waarop je zonder boete belastingaangifte over 2024 kunt doen. Wie zijn aangifte nog niet heeft ingediend, heeft tot middernacht om alles op orde te brengen. Maar wat gebeurt er daarna?

Wanneer kun je geld terug verwachten van de Belastingdienst en wanneer moet je juist betalen?

Belastingaangifte voor 1 april ingediend

Wie zijn aangifte vóór 1 april heeft ingediend, krijgt volgens de Belastingdienst uiterlijk op 1 juli 2025 bericht: de zogenoemde definitieve aanslag. Daarop staat of je belasting moet bijbetalen of een bedrag terugkrijgt. In het laatste geval wordt het geld doorgaans binnen een week na de datum van de aanslag op je rekening gestort. Snel je aangifte regelen loont dus letterlijk.

Volgens de Belastingdienst lukt het vaak ook nog om mensen die aangifte doen vóór 1 mei op tijd een reactie te sturen, maar daar geven ze geen garanties over. Het officiële streven is om binnen drie maanden na de ontvangst van je aangifte een reactie te geven. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij buitenlandse inkomsten of lopende bezwaarprocedures, kan het zelfs tot drie jaar duren.

Belastingaangifte na 1 april ingediend

Als je ná 1 april, maar wel vóór 1 mei aangifte doet (zoals vandaag), val je buiten de belofte van een reactie vóór 1 juli. De Belastingdienst behandelt aangiftes dan op volgorde van binnenkomst. De kans is groot dat je alsnog op tijd bericht krijgt, maar een langere wachttijd is zeker mogelijk. Belangrijk om te weten: de snelheid van je teruggave hangt dus niet alleen af van het moment van indienen, maar ook van je fiscale situatie.

Krijg je altijd geld terug?

Niet altijd. Je krijgt alleen geld terug als het bedrag boven de 19 euro uitkomt. Alles daaronder wordt niet uitgekeerd. Moet je belasting bijbetalen? Dan ben je verplicht aangifte te doen als het bedrag dat je moet betalen boven de 57 euro ligt. En ontvang je een aangiftebrief van de Belastingdienst? Dan ben je sowieso verplicht om aangifte te doen, ongeacht het bedrag.

Staat er op je aanslag dat je moet betalen? Dan heb je zes weken vanaf de datum van de aanslag om het bedrag over te maken. Je kunt dat in één keer doen, maar in veel gevallen is ook betaling in termijnen mogelijk. Dit moet je wel zelf aanvragen via Mijn Belastingdienst. Betaal je niet? Dat heeft deze gevolgen.

Ook zonder aangiftebrief kan het slim zijn om belastingaangifte te doen, bijvoorbeeld als je een paar maanden hebt gewerkt of recht hebt op aftrekposten. In veel gevallen levert het toch een teruggave op. Je kunt online inloggen en vrijblijvend een aangifte invullen. Pas als je deze verzendt, is de aangifte definitief. Aangifte doen kan zelfs nog met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar.

