KLM vliegt komende twee weken nog niet op Dubai door oorlog

KLM vliegt voorlopig nog niet op Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij heeft alle vluchten naar de Arabische bestemming geschrapt tot en met 28 maart.

„We begrijpen dat dit voor onze reizigers ingrijpende gevolgen kan hebben en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren”, liet KLM woensdagochtend weten in een verklaring op de website.

KLM vliegt al sinds het begin van de oorlog, ruim anderhalve week geleden, niet meer op Dubai. Sindsdien is deze maatregel uit veiligheidsoverwegingen al een aantal keer verlengd. Dat ging telkens met een enkele dag of een aantal dagen. Nu heeft de maatschappij de vluchten voor een periode van meer dan twee weken gestaakt.

Riyad en Dammam

Volgens KLM ontvangen passagiers van wie de vlucht is geannuleerd hiervan bericht. Ze kunnen hun ticket kosteloos omboeken of een terugbetaling aanvragen. „Wij blijven de situatie evalueren en houden nauw contact met de relevante autoriteiten. Zodra er nieuwe informatie is over het hervatten van onze vluchten, informeren wij onze passagiers direct”, benadrukt de maatschappij verder.

In een korte aparte verklaring geeft KLM aan tot en met donderdag 12 maart ook niet naar de Saudische bestemmingen Riyad en Dammam te vliegen. De maatschappij zegt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten „op de voet” te volgen. Daarom wordt telkens opnieuw een afweging gemaakt of het veilig genoeg is om op bepaalde bestemmingen te vliegen.

KLM blijft naar eigen zeggen „beschikbaar” voor de repatriëring van gestrande reizigers. Die wordt georganiseerd via het ministerie van Buitenlandse Zaken.

ANP

