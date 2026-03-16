Leestijd: 1 minuut

Rusland beschuldigt Oekraïne van grote drone-aanval op Moskou

In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin and Moscow's Mayor Sergey Sobyanin attend the opening ceremony of new educational, cultural and transport infrastructure facilities during Moscow City Day celebrations in Moscow on September 7, 2024. Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
ANP / AFP / ALEXANDER KAZAKOV

Rusland beschuldigt buurland Oekraïne van een grote droneaanval op Moskou. Burgemeester Sergej Sobjanin zei dat in de afgelopen dagen zo’n 250 onbemande toestellen zijn neergehaald die onderweg waren naar de Russische hoofdstad.

Bij de oorlog in Oekraïne worden door beide strijdende partijen op grote schaal drones ingezet om doelen te bestoken. Dit keer raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel waren er berichten over beperkingen voor het vliegverkeer bij de miljoenenstad.

De Oekraïense hoofdstad Kyiv kreeg maandag op klaarlichte dag te maken met een Russische aanval. Volgens nieuwssite Kyiv Independent klonken explosies tijdens de ochtendspits. De autoriteiten melden dat restanten van drones zijn neergekomen op meerdere plekken in de stad.

ANP

