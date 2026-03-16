Israël meldt nieuwe aanvallen op Iraanse steden

Iranian workers clear the debris from a damaged building, following a military strike on the Iranian capital Tehran on March 15, 2026. Iran's Foreign Minister said in an interview published on March 15, that the war pitting his country against the United States and Israel will only end when Tehran can be certain it will not be restarted. On February 28, Israel and the United States launched strikes on Iran, killing its supreme leader Ayatollah and triggering a war that spread across the Middle East. Atta KENARE / AFP
De Israëlische krijgsmacht zegt nieuwe „grootschalige” aanvallen uit te voeren op verschillende steden in Iran. Doelwitten zijn Teheran, Shiraz en Tabriz. In meerdere steden zijn explosies gehoord.

In hoofdstad Teheran zou mogelijk een gebouw in de buurt van het hoofdkantoor van de Revolutionaire Garde zijn beschadigd.

Het internet in Iran is al ruim twee weken afgesloten sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen, meldt internetwaakhond NetBlocks. Hierdoor is het moeilijker om nieuws over de aanvallen uit het land te verifiëren.

