Israël meldt nieuwe aanvallen op Iraanse steden

De Israëlische krijgsmacht zegt nieuwe „grootschalige” aanvallen uit te voeren op verschillende steden in Iran. Doelwitten zijn Teheran, Shiraz en Tabriz. In meerdere steden zijn explosies gehoord.

In hoofdstad Teheran zou mogelijk een gebouw in de buurt van het hoofdkantoor van de Revolutionaire Garde zijn beschadigd.

Het internet in Iran is al ruim twee weken afgesloten sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen, meldt internetwaakhond NetBlocks. Hierdoor is het moeilijker om nieuws over de aanvallen uit het land te verifiëren.

ANP

