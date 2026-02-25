Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek van econoom Van Loenen op Box 3: ‘Bizarre situatie, domme belastingmaatregel’

De overheid wil de zogeheten box 3 omgooien, vermogensbelasting waarbij je bijvoorbeeld moet betalen over beleggingen, spaargeld en een tweede woning. Door de nieuwe regelgeving, ga je voor jouw aandelen ook belasting betalen over winst die je op papier hebt gemaakt. In Nieuws van de Dag schoof gisteravond econoom Jona van Loenen over dat laatste aan en hij is zeer kritisch.

Het kritische punt van Van Loenen: doordat de koersen van aandelen veranderen, zou het zomaar kunnen dat je de winst in de praktijk helemaal niet hebt gemaakt. Je betaalt dan belasting over winst die niet op je rekening staat. Hij legt bij Nieuws van de Dag de gevolgen van van Box 3 uit.

Presentator Thomas van Groningen, die deze week een interview aan Metro gaf, stipt aan dat men in het buitenland met verbazing naar ons nieuwe Box 3-stelsel kijkt: „Die Nederlanders zijn gek geworden.”

Tweede Kamer stemde al met Box 3 in

De Tweede Kamer stemde eerder deze maand schoorvoetend in met een nieuw stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen. Box 3 dus. Het wetsvoorstel stuitte op veel weerstand, omdat het door meerdere partijen te complex gevonden werd. Metro legde al uit wat er nou precies verandert.

Jona van Loenen over de nieuwe wet Box 3, de Wet werkelijk rendement die in 2028 ingaat: „Je moet belasting betalen over je werkelijke rendement. Tot dusver kun je zeggen: daar is geen speld tussen te krijgen, goed plan. Maar het grote probleem is, ze noemen het een vermogensaanwas-belasting, je betaalt belasting op papieren winst.”

Voorbeeld met betalen, terwijl je geen cent hebt verdiend

In de video hierboven zie je hoe dat werkt bij een voorbeeld met 100.000 euro aandelen die meer waard worden en later ‘in elkaar zakken’. Van Loenen laat zien dat je in jaar 2 dan 34.000 euro „moet aftikken”, terwijl in jaar 3 blijkt dat je geen cent hebt verdiend. „Het is een vrij bizarre situatie waarin we vandaag de dag verkeren. Dat je op de papieren winsten die je nog niet geïncasseerd hebt, omdat je je aandelen nog niet verkocht hebt, 36 procent belasting betaalt.”

Van Loenen ook: „Als wij onze aandelen niet verkopen, dan kan er geen belasting worden geïnd. Dus willen ze het op basis van de papieren winst, wat dan weet de overheid zeker dat er een constante stroom aan belasting binnenkomt. Als we de aandelen niet verkopen, dan komt er niks binnen.” Opiniemaker Wierd Duk, ook in de tv-studio aanwezig, schudt wat minzaam lachend het hoofd: „De roverheid in actie.”

Box 3 is een domme belastingmaatregel

In het buitenland noemen deskundigen ‘onze’ Box 3 diefstal, zover wil de econoom niet gaan. „Het is een domme belastingmaatregel. We zijn het enige land dat dit doet. Ik vind het buitengewoon kwalijk dat we in Nederland in een belastingparadijs leven, waarbij de grote bedrijven over gerealiseerde winsten geen belasting hoeven te betalen. Maar de gewone man en vrouw moeten over de papieren winst die zij hebben gerealiseerd wél belasting betalen.” Conclusie in Nieuws van de Dag: met name particuliere beleggers en de gewone man met spaargeld worden geraakt.

