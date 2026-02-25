Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WOZ-waarde meer dan 10 procent omhoog: in deze plaatsen was de stijging het grootst

De WOZ-waarde is dit jaar weer flink gestegen. Deze is gemiddeld 10,6 procent meer in vergelijking met 2025. Wel zijn er grote verschillen binnen Nederland.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en komt van de Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken. Vóór de invoering van die wet mocht je als belastingplichtige zelf de waarde van je huis inschatten, maar sinds 1994 doen gemeenten dat. Dat maakt het makkelijker om zo eerlijk mogelijk belastingen te heffen op basis van één en dezelfde woningwaarde, die overal op dezelfde manier wordt vastgesteld.

🏠 Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van een woning aan de hand van een puntenstelsel. Daarin worden kenmerken van een huis en recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen meegenomen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de geschatte waarde van een woning op 1 januari 2025 en volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024. Die waren dat jaar meer dan 10 procent toegenomen.

In 2025 steeg de gemiddelde WOZ-waarde minder hard, gemiddeld zo’n 5 procent. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen van de prijzen van koopwoningen in 2023. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat bestaande koophuizen in dat jaar gemiddeld 2,8 procent goedkoper waren geworden ten opzichte van 2022. Het was voor het eerst in tien jaar dat de prijzen daalden, vergeleken met het jaar daarvoor.

Belasting op basis van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) te bepalen. Huiseigenaren betalen dus belasting op basis van de WOZ-waarde. De Waarderingskamer benadrukt dat een stijging niet automatisch betekent dat de belasting evenveel stijgt.

De WOZ-waarde is een verdeelsleutel voor belastingen, gemeenten bepalen zelf hun tarieven. Huizenbezitters die het niet eens zijn met de WOZ-waarde kunnen hiertegen onder andere bij hun gemeente bezwaar maken, bijvoorbeeld als zij de ozb te hoog vinden.

Twijfel je of de vastgestelde WOZ-waarde klopt? Vraag dan het taxatieverslag van de gemeente op en neem het goed door. Kijk of de gegevens over jouw woning juist zijn, zoals de oppervlakte of het bouwjaar. Blijkt uit je controle dat de WOZ-waarde mogelijk te hoog is, dan kun je zelf bezwaar indienen via de gemeentelijke website of met een eigen brief.

Plekken met grootste waardestijging

De Waarderingskamer ziet dat de waardestijging in sommige gemeenten veel groter is dan elders. Zo stijgt die in het Groningse Pekela met 20,7 procent en in het Overijsselse Hardenberg met 18,3 procent. Ook in Waddinxveen (16,1 procent), Zevenaar (15,8 procent), Renkum (15,7), Veenendaal (15,2 procent) en Wijhen (15 procent) steeg de waarde fors.

Op andere plekken is deze juist veel minder hard omhooggegaan. In het Zeeuwse Sluis is de toename ‘maar’ 2,3 procent en op Terschelling 2,9 procent. Andere plekken met lagere stijgingen zijn Texel (3 procent), Veere (3,5 procent), Schouwen-Duiveland (4,4 procent), Ameland (5,3 procent) en Vlieland (5,3 procent).

