Kabinet grijpt in en wil nieuwe box 3 snel op de schop: ‘Iets gewoon niet goed gegaan’

De veelbekritiseerde nieuwe vermogenstaks (Box 3) gaat toch al op korte termijn op de schop, meldt De Telegraaf. Minister Eelco Heinen (Financiën) zegt dat er ‘iets gewoon niet goed is gegaan’ en zegt in te grijpen.

De ingreep van Heinen komt op een opvallend moment. De Tweede Kamer stemde nog maar anderhalve week met frisse tegenzin voor het nieuwe stelsel. Dat was nodig nadat de hoogste rechter, de Hoge Raad, de oude ‘spaartaks’ had getorpedeerd en er dus een nieuw systeem moest worden opgetuigd om belasting over vermogen te kunnen blijven heffen. De tussenoplossing levert jaarlijks ruim 2 miljard euro minder op.

Kritiek op Box 3

Gisteravond klonk er op tv felle kritiek van econoom Jona van Loenen. Hij noemde de nieuwe regels rond Box 3 „een bizarre situatie” en „een hele domme belastingmaatregel“. Je zit Van Loenen in de video hierboven.

Ook elders klonk veel kritiek op het nieuwe stelsel Box 3, meldt De Telegraaf. Dat zit hem vooral in de opzet waarin er belasting wordt geheven over winsten die nog niet per se verzilverd zijn. Denk bijvoorbeeld aan aandelen die in waarde zijn gestegen, maar nog niet zijn verkocht. De angst van critici is dat mensen een deel van hun beleggingen moeten verkopen om de rekening van de Belastingdienst te betalen.

‘Niet doof voor kritiek’

Minister Heinen grijpt, nu kabinet Jetten net is aangetreden, al in. De VVD’er zegt over de wet die door het vorige kabinet, waar hij zelf ook in zat, nog werd opgetuigd toch niet deugt: „Ik denk dat hier gewoon iets niet goed is gegaan. We dachten dat er een compromis was waarin alle plussen en minnen waren afgewogen.”

Heinen vervolgt: „Er is veel kritiek geweest, daar zijn we ook niet doof voor. Dus ik ga nu ingrijpen en vind dat de wet moet worden aangepast.”

Jesse Klaver

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver heeft in het debat over de regeringsverklaring vandaag hard uitgehaald naar minister Eelco Heinen en het op de schop willen gooien van box 3. Klaver noemt dit „ronduit ongepast”, ook omdat Heinen daarmee buiten zijn eigen portefeuille treedt. Het belastingstelsel is de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66).

