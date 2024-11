Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wil in gesprek: misschien toch geen hoge btw op sport en cultuur

Het kabinet gaat de komende maanden in gesprek met de oppositie over alternatieven voor de btw-verhoging op sport en cultuur. Minister van Financiën Eelco Heinen was voorzichtig, maar sprak van een „mooi voorstel” vanuit de oppositie. Als er een alternatief wordt gevonden, blijven sportscholen, kranten en concertkaartjes dus onder het lage btw-tarief vallen.

De btw-verhoging zou pas vanaf 1 januari 2026 ingaan. Het CDA kwam op de valreep met een voorstel, gesteund door onder meer ChristenUnie, SGP en D66, om meer tijd te kopen voor een besluit hierover. In de aanloop naar de voorjaarsnota gaan de coalitie en het kabinet in gesprek met de oppositie over alternatieven. Het kabinet zal zelf ook voorstellen doen. Voorwaarde is dat de 2,3 miljard euro wordt opgehaald én er genoeg steun in de Kamer is.

Het alternatief om dat bedrag te vinden moet waarschijnlijk alsnog vanuit de btw komen. Door onduidelijke uitzonderingen op andere terreinen af te schaffen, hoopt de politiek het geld elders vandaan te halen. Het kabinet gaf toe aan de oproep van de oppositie, omdat het geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Zonder deze toezegging zou het belastingplan niet door de senaat komen.

Belastingplan

Er is al lange tijd veel te doen om de afschaffing van het verlaagde btw-tarief op sport, boeken en cultuur. Enerzijds omdat de prijs van een leesboek en een museumbezoek fors zal stijgen, anderzijds omdat het kabinet wel met allemaal nieuwe uitzonderingen komt. Zo zal een bioscoopkaartje onder het lage tarief blijven vallen, maar een theatervoorstelling onder het hoge.

De oppositie twijfelde nog lang in het debat, omdat steun voor het belastingplan vooralsnog wel steun voor de btw-verhoging betekent. Er blijft een risico bestaan dat de btw op sport en cultuur alsnog omhoog gaat, als de regeringscoalitie, de oppositie en het kabinet niet tot een akkoord komen.

De afgelopen tijd sprak het kabinet al langer met oppositiepartijen over het gehekelde voorstel, niet alleen in debat, maar ook achter de schermen. Toch lukte het nog niet om tot een akkoord te komen. Door mee te gaan in het voorstel van de oppositie, doet het kabinet een belangrijke handreiking. Heinen hoopt ook het „spaghettimonster” van de btw, met eindeloos veel uitzonderingen en grensgevallen, op deze manier te kunnen vereenvoudigen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties