Datenight opfrissen? Probeer deze themadates!

Ben je wel een beetje klaar met het maandelijkse diner bij kaarslicht in altijd hetzelfde restaurant? Fris je datenight én je relatie op met deze themadates.

Als je net bij elkaar bent, breng je natuurlijk elke vrije minuut met elkaar door. Maar ieder stel zal het beamen: uiteindelijk raakt die quality time in het slop. We wíllen wel romantische momenten inplannen, maar worden allemaal opgeslokt door werk, kinderen, sociale verplichtingen en andere tijdrovende zaken.

Tevredenheid over seksleven

Toch is het essentieel voor je relatie om heel bewust tijd voor elkaar vrij te blijven maken. Er zijn talloze onderzoeken gedaan die dit aantonen. Volgens onderzoek van het Wheatley Instituut bijvoorbeeld zijn mensen die 1 of 2 keer per maand met hun partner op date gaan, tevredener over hun relatie. Bovendien verkleint de tweewekelijkse of maandelijkse datenight de kans op een relatiebreuk. En niet onbelangrijk: regelmatig daten met je wederhelft komt je seksleven ook ten goede: 67% van de datende stellen geeft aan ‘zeer tevreden’ te zijn met hun seksleven, tegenover een magere 48% van de koppels die zelden of nooit de agenda’s blokken voor een avondje samen.

Het is dus duidelijk dat afspraakjes met je partner belangrijk zijn. En als je de boel nou écht fris wilt houden, blijf voor de verandering dan eens weg bij het eetcafé om de hoek en plan een themadate. Dit zijn de leukste:

De retro-game-datenight

Oh nostalgie. Kies je favoriete oude consoles of een emulator met klassiekers als Mario Kart of Pacman. Zorg voor werkende controllers en een geschikte tv. Serveer typische jeugdsnacks zoals chips, snoep en frisdrank. Maak er een toernooi van met punten, kleine prijzen en zet in de pauzes 80’s en 90’s muziek op. Je eigen huis is hiervoor natuurlijk de perfecte locatie, maar je kunt ook samen naar een speelhal gaan.

Seriebinge

Er is weinig heerlijker dan samen op de bank een serie kijken. En ook dit kan in thema. Zet je cowboyhoed op, knoop je bandana om je nek en nestel je op de bank voor een lange avond western. Kijk bijvoorbeeld Yellowstone, de bejubelde serie met Kevin Costner in de hoofdrol. In deze populaire dramaserie, die ook wel de Dallas van nu wordt genoemd, draait alles om de machtige Dutton-familie. Zij moeten hun uitgestrekte ranch in Montana verdedigen tegen bedreigingen van buitenaf, zoals ontwikkelaars en rivaliserende grootgrondbezitters.

Karaokeavond

Voor een avondje karaoke heb je helemaal niet zoveel nodig. Een karaokemachine met microfoons is leuk (en verrassend genoeg helemaal niet zo duur), maar met een computer of tablet en YouTube kom je ook al een heel end. Zing je favoriete nummers en lach elkaar liefdevol uit als er knettervals gezongen wordt.

En vanzelfsprekend kijk je elkaar diep in de ogen bij de meest cheesy liefdesduetten.