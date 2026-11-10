Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zelfde salaris, tonnen minder pensioen: 62 procent van Nederlanders onderschat dit grote verschil

Een nieuwe baan met hetzelfde salaris kan je uiteindelijk tonnen aan pensioenvermogen schelen. Toch onderschat 62 procent van de Nederlanders die verschillen, blijkt uit nieuw onderzoek van Wijzer in geldzaken. Hoeveel pensioen bouw jij eigenlijk op?

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Veel werknemers kijken bij een nieuwe baan vooral naar het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden. Toch kan ook de pensioenregeling een groot verschil maken voor later. Zes op de tien Nederlanders (62 procent) onderschatten hoe groot die verschillen kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door Ipsos I&O onder 1010 Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar.

72 procent weet niet hoeveel de werkgever aan pensioen betaalt

Veel werknemers weten bovendien niet hoeveel geld er maandelijks voor hun pensioen wordt ingelegd. Ruim de helft (57 procent) kent de eigen bijdrage niet. Bijna driekwart (72 procent) weet evenmin hoeveel de werkgever betaalt.

Daardoor hebben mensen weinig zicht op hoeveel pensioen ze daadwerkelijk opbouwen. Terwijl juist de pensioenregeling van een werkgever flink kan uitmaken voor het bedrag dat iemand later ontvangt. “Wie alleen naar het salaris kijkt, ziet maar de helft van het verhaal”, zegt Rob Neuvel, financieel planner en CFP Financieel Planner van het Jaar 2026.

59 procent keek bij nieuwe baan niet naar pensioenregeling

Bij het zoeken naar een nieuwe baan speelt pensioen vaak nauwelijks een rol. Zo keek 59 procent van de Nederlanders bij de start van een baan niet naar de pensioenregeling. Slechts 13 procent rekende pensioen tot de drie belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Dat roept achteraf vragen op. Nadat deelnemers aan het onderzoek zagen hoe groot de verschillen in pensioenvermogen kunnen zijn, zegt 40 procent er enige tot veel spijt van te hebben dat zij pensioen niet zwaarder hebben laten meewegen bij hun baankeuze.

Neuvel adviseert werknemers daarom om regelmatig te controleren hoeveel pensioenpremie er wordt ingelegd en hoeveel pensioen ze later kunnen verwachten. “Soms ontdekken mensen pas jaren later dat hun pensioenopbouw tegenvalt.”

Is de verwachte pensioenopbouw onvoldoende? Dan kunnen werknemers kijken of ze zelf aanvullend pensioen kunnen opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente met belastingvoordeel. Ook meer werken kan een verschil maken.

Nieuwe pensioenwet: partner kan na baanwissel dekking verliezen

Niet alleen de eigen pensioenopbouw verdient aandacht. Ook over het partnerpensioen, het pensioen dat een partner kan ontvangen bij overlijden, bestaat veel onwetendheid.

Twee derde van de Nederlanders (66 procent) weet niet dat het partnerpensioen vóór de pensioendatum onder de nieuwe pensioenwet op risicobasis is verzekerd. Dat betekent dat de dekking na uitdiensttreding kan eindigen, na een uitloopperiode van drie of zes maanden.

In oudere pensioenregelingen bleven opgebouwde aanspraken op partnerpensioen vaak behouden na het verlaten van een werkgever. Door de nieuwe regeling kan een partner dus financieel kwetsbaarder achterblijven als iemand overlijdt.

“Als je overlijdt terwijl er geen dekking is, kan je partner jaarlijks duizenden of zelfs tienduizenden euro’s mislopen”, waarschuwt Rob Neuvel. Soms is het mogelijk om de dekking na uitdiensttreding vrijwillig voort te zetten. Dat moet je dan wel zelf regelen en kan extra kosten met zich meebrengen.

64 procent wil duidelijker zien hoeveel pensioenpremie wordt betaald

Nederlanders zouden graag eenvoudiger kunnen zien hoeveel pensioenpremie er wordt ingelegd. Bijna twee derde (64 procent) vindt het belangrijk dat duidelijk is hoeveel de werkgever betaalt en welk deel voor eigen rekening komt. Bijvoorbeeld een overzicht op de loonstrook of de jaaropgave zou daarbij kunnen helpen. Ook een visualisatie van de eigen pensioenopbouw wordt vaak genoemd.

Wie wil weten hoeveel pensioen hij of zij later kan verwachten, doet er goed aan de eigen pensioenopbouw eens onder de loep te nemen. Zo krijg je meer inzicht in wat je na je werkende leven kunt verwachten en wat er voor eventuele nabestaanden is geregeld.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

Vorige Volgende

Reacties