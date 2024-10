Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er als je partner plots komt te overlijden? Deel Nederlanders loopt dan risico

Heb jij dingen geregeld voor als je partner plots komt te overlijden? Voor een deel van de Nederlanders is het antwoord ‘nee’. Bijna 1 op de 5 Nederlanders geeft namelijk aan dat er in hun eigen pensioen niks is geregeld voor hun partner als zij zelf overlijden. 19 procent weet niet of er iets geregeld is.

Bij sommige bedrijven bestaat er zoiets als het partnerpensioen, waarbij de partner van een overleden werknemer geld van het bedrijf krijgt. Maar voor een deel van de Nederlanders geldt dat niet en zij lopen risico op financiële problemen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van pensioenfonds PFZW onder 1000 Nederlanders.

Geen partnerpensioen geregeld voor deel Nederlanders

Als een partner overlijdt, kan het inkomen van het huishouden logischerwijs flink veranderen. Bij vaste lasten als een hypotheek wordt er vaak uitgegaan van een dubbel inkomen, maar in sommige gevallen van overlijden valt het tweede inkomen weg, zonder dat er iets voor in de plaats komt.

Wat opvalt, is het verschil tussen mannen en vrouwen. Bij 70 procent van de mannen is er voor hun partner een partnerpensioen geregeld, maar bij vrouwen is dat slechts 57 procent. Overweeg je eerder met pensioen te gaan? Dan moet je hierop letten.

Wat is het partnerpensioen? Als je partner overlijdt, moet je niet alleen dealen met de emotionele gevolgen, maar ook praktisch gebeurt er veel. De uitvaart moet geregeld en betaald worden en de hypotheek of huur en andere vaste lasten lopen door. Misschien was je partner wel de enige die geld in het laatje bracht en sta jij nu met lege handen. Het partnerpensioen is een belangrijk financieel vangnet daarvoor: het is een regeling die ervoor zorgt dat je partner maandelijks een pensioen ontvangt als jij komt te overlijden. Maar slechts 56 procent van de Nederlanders weet wat deze regeling inhoudt.

Financieel kwetsbaar na overlijden partner

Op de hoogte zijn van wat er geregeld is voor je partner (of andersom voor jou dus), kan een aanzienlijk verschil maken in de financiële stabiliteit na een (onverwacht) overlijden. Heb je die kennis niet? Dan bestaat het risico dat je in geldproblemen komt.

Uit het onderzoek van pensioenfonds PFZW blijkt dat 30 procent van de ondervraagden denkt dat zij zelf hun partnerpensioen moeten regelen, 32 procent denkt dat dat automatisch gaat en 38 procent heeft geen idee. Het zit zo: als je pensioen opbouwt bij een bedrijf, bouw je doorgaans ook partnerpensioen op. Dat is echter niet altijd zo, dus je doet er goed aan dat te checken bij je pensioenfonds. Het bedrag dat je partner ontvangt, is afhankelijk van de keuzes die je maakt, het pensioen dat je hebt opgebouwd en het moment dat je overlijdt.

Ook moet je checken of je partner wel is aangemeld bij het pensioenfonds of je verzekeraar. Soms gaat dat automatisch, maar bij bijvoorbeeld mensen die ongehuwd samenwonen, kan dat nog weleens anders zijn. Is je partner niet aangemeld? Dan ontvangen zij het partnerpensioen ook niet. Je doet er dus goed aan om op tijd te checken hoe het met jouw pensioen zit.

