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Kabinet-Jetten wacht spannende week: wat gebeurt er als het belastingplan wordt weggestemd?

Het kabinet-Jetten heeft nog altijd geen steun voor het belastingplan gevonden. Volgens BNR-politiek verslaggever Leendert Beekman hebben de onderhandelingen zondag onvoldoende resultaat opgeleverd om iets met de pers te delen.

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Vanmiddag wordt het debat over het belastingplan voortgezet. Kamerleden kunnen dan nieuwe voorstellen indienen, waar donderdag over wordt gestemd. De druk staat er dus zeker op, maar wat nou als het helemaal niet lukt en het belastingplan wordt weggestemd?

In de video boven dit artikel zie je Merel Ek bij Nieuws van de Dag over het stemmen over het belastingplan.

Belastingplan moet voldoende steun krijgen van de Eerste- en Tweede Kamer

Het lot van het belastingplan ligt op dit moment in handen van de Tweede Kamer. CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal verweet het kabinet vorige week aan ‘casinopolitiek’ te doen. Premier Rob Jetten was het niet eens met die ‘terminologie’, zei hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie, schrijft Trouw.

Samen met fractievoorzitters Jan Paternotte (D66) en Ruben Brekelmans (VVD) probeert Bontenbal de komende dagen met de oppositie tot afspraken te komen. Ze praten los van elkaar met oppositiepartijen over de verschillende voorstellen die op tafel liggen.

Meerderheid Tweede Kamer lijkt er te zijn, Eerste Kamer is nog onzeker

De nieuwste ontwikkelingen lijken voor het kabinet positief te zijn: 50PLUS en ChristenUnie hebben al toegezegd het belastingplan te steunen. In ruil daarvoor beloofde het kabinet onder meer de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten nog even te behouden. Omdat daarnaast ook de zevenkoppige fractie van ex-PVV’er Gidi Markuszower zegt vóór het belastingplan te stemmen, lijkt het erop dat in de Tweede Kamer een meerderheid is.

Het probleem dient zich waarschijnlijk pas half december aan. Dan stemt de Eerste Kamer over het belastingplan. Daar is de Groep Markuszower niet vertegenwoordigd en dat betekent dat de coalitie, zelfs met steun van 50Plus en de ChristenUnie, nog twaalf senaatszetels tekortkomt. Als PRO en Volt en de rechtse fracties van BBB, SGP en JA21 voet bij stuk houden, sneuvelt het belastingplan dan alsnog.

👇 Premier Jetten slaat klimaattop over, belastingplan gaat voor Premier Rob Jetten gaat toch niet naar de klimaattop in het Turkse Antalya. Hij was dat wel van plan, maar de binnenlandse politiek gaat voor: zijn woordvoerder laat weten dat hij in Nederland blijft „om te zorgen dat het belastingplan draagvlak vindt in de Tweede Kamer”, schreef Metro vandaag.

Wat zijn de consequenties als het belastingplan niet doorgaat?

Als de Eerste Kamer dus tegenstemt, betekent dat: chaos. Dat vreest de Belastingdienst ook zelf. Dat komt doordat de fiscus uiterlijk 20 november alle wijzigingen voor de inkomstenbelasting binnen moet hebben om de voorlopige aanslagen te berekenen, legt Trouw uit.

Als de Eerste Kamer het belastingplan dus verwerpt, moeten die wijzigingen achteraf ongedaan worden gemaakt middels navorderingen en teruggaven. Sinds het toeslagenschandaal is bekend dat zo’n hersteloperatie niet eenvoudig is.

De bestaande belastingregels blijven dan gewoon gelden, maar de Belastingdienst heeft de tarieven voor 2027 ook mogelijk al verwerkt. Voorlopige aanslagen kunnen daardoor niet kloppen: mensen betalen misschien te veel of te weinig.

Valt het kabinet als het belastingplan er niet doorheen komt?

De drempel voor Eerste Kamerleden om tegen te stemmen is hoog. Dat verklaart waarom coalitiepartij VVD bereid lijkt de gok te nemen om zonder vastgestelde steun het plan naar de Eerste Kamer te sturen. Minister van Financiën Heinen wilde het vrijdag in elk geval nog niet over de Eerste Kamer hebben. Alles moet ‘stap voor stap’, zei hij. “Eerst moet er gestemd worden in de Tweede Kamer.”

Maar als het belastingplan sneuvelt, betekent dat crisis in het kabinet. Toch valt het kabinet dan niet automatisch. Sterker nog: óók als het kabinet valt, moet voor het belastingplan uiteindelijk nog een meerderheid worden gevonden. Want zonder steun van de Kamer blijft het belastingplan van 2026 gelden. Een kabinetsval lost dat probleem dus niet op. Wat er dan gebeurt, is nog maar de vraag, want dat is onbekend terrein, meldde RTL Nieuws.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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