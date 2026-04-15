In déze sectoren vind je als net afgestudeerde het snelst een baan

Een baan vinden is sowieso al geen makkelijke opgave, maar dat wordt nog een stuk ingewikkelder als je kijkt naar de verschillen tussen sectoren. Waar je in de ene branche nog best snel iets kunt vinden, is het in andere sectoren ineens een stuk competitiever geworden. Dat heeft ook te maken met hoe de Nederlandse arbeidsmarkt zich op dit moment ontwikkelt.

Die markt is namelijk duidelijk aan het afkoelen. Het aantal openstaande vacatures loopt terug, terwijl de werkloosheid oploopt. Inmiddels zit die op het hoogste niveau in vier jaar tijd. Simpel gezegd: meer mensen die op zoek zijn naar werk, en minder banen om uit te kiezen.

In welke sectoren vind je snel een baan?

Vooral voor pas afgestudeerden pakt die grote vraag naar banen niet goed uit. Waar je een paar jaar geleden nog relatief makkelijk kon instromen, moet je nu vaker genoegen nemen met tijdelijke contracten, stages of banen die niet helemaal aansluiten op je opleiding.

De concurrentie is een stuk steviger geworden, en dat zet de kansen voor starters flink onder druk. Toch zijn er uitzonderingen. Uit data van LinkedIn blijkt dat vijf sectoren juist meer starters aantrekken dan voorheen.

Veel kansen

Niet elke sector wordt geraakt door de afkoeling van de arbeidsmarkt. Uit data van LinkedIn blijkt dat de instroom van starters in een aantal sectoren de afgelopen drie jaar is blijven groeien. Het gaat daarbij om vastgoed, juridische dienstverlening, consultancy, accounting en financiële administratie en militaire en beveiligingsdiensten.

Die groei wijst op een verschuiving in de economie. Zo neemt de vraag naar juridisch talent toe door strengere regelgeving, terwijl de defensiesector profiteert van politieke keuzes om de uitgaven flink op te schroeven. Tegelijkertijd staan sectoren die traditioneel veel starters aantrokken onder druk: transport en logistiek zien de instroom met 13 procent dalen, en in de groothandel is dat zelfs 18 procent.

Gespecialiseerd vakgebied

De grote groei is ook duidelijk te zien binnen de vakgebieden recht, veiligheid en AI. Binnen die groeiende sectoren is ook te zien dat de vraag naar starters verschuift richting functies waarvoor je direct inzetbare, specialistische kennis nodig hebt. Dat blijkt uit de functietitels die het snelst groeien: zo steeg het aantal startersbanen voor griffiers, gevolgd door SAP-consultants, sales executives, juridisch analisten en specialisten in informatiebeveiliging.

Tegelijkertijd gaat het niet alleen om dit soort specialistische rollen. Er is ook een groei zichtbaar in functies die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties. Denk aan rollen zoals merchandise coördinator, hotelmanager, hoofd marketing en contractmedewerker.

Verschuiving naar deze beroepen

Hoe kijken experts naar deze verschuiving? Thomas de Man van het LinkedIn Editiorial Team zegt: „We zien geen instorting van de startersmarkt, maar een herverdeling. Gen Z doet het zelfs wat beter dan andere generaties, voor hen daalde de vraag minder hard. De kansen liggen er nog steeds, alleen niet meer overal tegelijk. Werkgevers zijn selectiever geworden en kiezen voor starters die snel inzetbaar zijn. Wie specialistische kennis heeft, heeft een streepje voor.”

Laura Bas, generatie Z-expert, ziet weer andere aspecten: „Deze cijfers doorbreken het beeld dat starters het zwaarst worden geraakt in een afkoelende markt. De kansen zijn er nog steeds, maar liggen minder bij prestige en meer bij praktische inzetbaarheid en specialisatie. Wie dat begrijpt, heeft een voorsprong.”

Wat ook opvalt: starters beginnen nog vaak bij middelgrote bedrijven, maar de grootste groei zit bij kleine bedrijven (1–10 medewerkers). Grote corporates verliezen juist starters. Daarnaast blijft de Randstad de belangrijkste regio voor startersbanen, met groei in Amsterdam, Utrecht, Breda en Tilburg. Andere regio’s blijven achter.

