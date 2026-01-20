Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op zoek naar een goed salaris? Dit zijn de beste banen van 2026

Wat zijn eigenlijk nu de beste banen om te hebben? Als je bedrijfsarts, klinisch psycholoog óf psychiater bent, dan blijk je het heel goed te doen, concludeert Indeed op basis van een jaarlijkse analyse van vacaturesite Indeed. In het onderzoek zijn duizenden vacatures beoordeeld op salaris, vraag naar personeel, groeipotentieel en flexibiliteit.

Vooral banen in de zorg en mentale gezondheid springen eruit, maar ook cybersecurity en leiderschapsfuncties winnen aan belang.

Banen in de zorg en mentale gezondheid domineren

De helft van de top 20 bestaat uit medische en psychologische functies. Naast bedrijfsarts, klinisch psycholoog en psychiater staan ook onder meer specialist ouderengeneeskunde, arts en verpleegkundig specialist hoog genoteerd.

Volgens Indeed is de vraag structureel. Dat komt door vergrijzing, personeelstekorten en blijvende aandacht voor mentale gezondheid. Deze banen bieden niet alleen veel zekerheid, maar ook bovengemiddelde salarissen.

Menselijke vaardigheden blijven onmisbaar

Ondanks de snelle opkomst van technologie en AI blijft de menselijke factor cruciaal, blijkt uit de lijst. „In tegenstelling tot wat je zou verwachten, laat de top 20 juist zien hoe belangrijk menselijke vaardigheden zijn”, zegt Stan Snijders, managing director van Indeed Benelux.

„Empathie, communicatie en het begeleiden van mensen zijn moeilijk te automatiseren. Dat geldt niet alleen voor zorgberoepen, maar ook voor management- en juridische functies.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Leiders en financieel-juridische experts gevraagd

Ook managementfuncties doen het goed. Algemeen directeur, regiomanager en opleidingsmanager staan allemaal in de top 20. Organisaties zoeken ervaren leiders die kunnen omgaan met economische onzekerheid, krapte op de arbeidsmarkt en strengere regelgeving.

Daarnaast blijven banen als fiscalisten, belastingadviseurs, bedrijfsjuristen en advocaten gewild door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving.

Digitale veiligheid is geen bijzaak meer. Banen als cybersecurity specialist en security engineer staan daarom ook in de top 20. Door digitalisering, hybride werken en geopolitieke spanningen investeren organisaties meer in cyberweerbaarheid, wat deze banen aantrekkelijk maakt qua salaris en baanzekerheid.

Top 5 beste banen van 2026

Bedrijfsarts – gemiddeld salaris: 64.160 euro

Klinisch psycholoog – gemiddeld salaris: 90.816 euro

Psychiater – gemiddeld salaris: 102.450 euro

Algemeen directeur – gemiddeld salaris: 90.417 euro

Regiomanager – gemiddeld salaris: 67.500 euro

Over het onderzoek

De Indeed Best Jobs-ranglijst is gebaseerd op salarisniveau, salarisgroei, vraag naar personeel, groei van die vraag en mogelijkheden voor thuiswerken. Deze factoren zijn samengevoegd tot één index, die een beeld geeft van banen met een combinatie van goede verdiensten, groeikansen en flexibiliteit.

Wil je meer weten weten over salarissen: hier vind je een overzicht van Metro-artikelen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties