Deze beroepen gaan het hardst groeien in 2026 (en nummer 1 verrast niet)

Een nieuw jaar voelt voor veel mensen als een resetknop, ook als het gaat om hun werk. Maar een frisse start vinden is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsmarkt verandert razendsnel: AI is niet meer weg te denken, solliciteren gaat anders dan een paar jaar geleden en werkgevers verwachten steeds nieuwe skills.

Denk jij eraan om dit jaar van baan te wisselen, een carrièreswitch te maken of gewoon iets nieuws te proberen? Dan zijn er een aantal beroepsgroepen waar je misschien wel hard nodig bent. LinkedIn zette op een rij welke functies in Nederland de afgelopen drie jaar het hardst zijn gegroeid; en dat zegt veel over waar de kansen nu liggen.

Expert in AI

Wat meteen opvalt aan de ranglijst van 2026 zijn twee uitersten die goed laten zien waar we nu staan. Voor het tweede jaar op rij staat de functie AI-engineer bovenaan. Simpel gezegd: iemand die AI-systemen bouwt, test en inzet om problemen op te lossen en werkprocessen slimmer te maken. De integratie van kunstmatige intelligentie is dus niet langer iets van de toekomst, maar tegenwoordig een fundamenteel onderdeel van de Nederlandse bedrijfsvoering.

Minstens zo opvallend, maar in deze tijd misschien niet gek, is de derde plek: militairen. De groeiende noodzaak om de krijgsmacht te versterken vertaalt zich direct in een enorme vraag naar personeel. Defensie wil in 2030 uitkomen op 100.000 medewerkers, een aantal dat daarna naar verwachting verder zal doorgroeien richting de 200.000.

Duurzaamheid

Daarnaast is er een duidelijke oververtegenwoordiging van functies binnen de energietransitie en de elektrotechniek. Dat is geen toeval: deze sectoren zijn onmisbaar voor het realiseren van de Nederlandse klimaatambities en vormen de ruggengraat van de overstap naar duurzamere energievoorzieningen. De vraag naar technisch geschoold personeel blijft dus groeien.

Tegenover deze voornamelijk technische en theoretisch georiënteerde beroepen staat een opvallende nieuwkomer: de psychotherapeut. De hoge notering van dit beroep wijst op een toenemende maatschappelijke aandacht voor mentaal welzijn. De druk op de geestelijke gezondheidszorg neemt al jaren toe, en die ontwikkeling lijkt zich nu ook duidelijk te vertalen naar de arbeidsmarkt.

De 15 snelstgroeiende functies in Nederland

AI-engineer

Ontwerpt en implementeert AI-modellen en algoritmen om bedrijfsprocessen te

automatiseren en te verbeteren. Uitvoerder elektrotechniek

Geeft leiding aan technische projecten op de bouwplaats en zorgt voor de juiste

installatie van complexe elektrische systemen. Militair

Voert operationele taken uit binnen de krijgsmacht en draagt bij aan nationale en

internationale veiligheid. Finance Business Partner

Slaat de brug tussen financiële data en de business om strategische beslissingen te

ondersteunen. Auditmanager

Houdt toezicht op interne controles en zorgt dat organisaties voldoen aan financiële en

operationele regelgeving. HSE-adviseur (Health, Safety & Environment)

Adviseert over veiligheid op de werkvloer, gezondheid van medewerkers en

milieunormen. Psychotherapeut

Behandelt cliënten met complexe psychische klachten en draagt bij aan de geestelijke

gezondheidszorg. Energieadviseur

Helpt organisaties en huishoudens bij het verduurzamen en optimaliseren van hun

energieverbruik. Chief Information Security Officer (CISO)

Verantwoordelijk voor de volledige informatiebeveiligingsstrategie van een organisatie. Fiscaal Specialist

Adviseert over complexe belastingvraagstukken en zorgt voor fiscale optimalisatie

binnen de wetgeving. Project Management Consultant

Begeleidt organisaties bij het structureren en succesvol afronden van grootschalige

projecten. Merkstrateeg

Ontwikkelt de langetermijnvisie en positionering van merken om de marktpositie te

versterken. Duurzaamheidsmanager

Implementeert ESG-doelstellingen (Environmental, Social, Governance) binnen de

bedrijfsstrategie. Onderzoeksdocent

Combineert wetenschappelijk onderzoek met het opleiden van de volgende generatie

professionals in het hoger onderwijs. Commercieel adviseur

Analyseert marktbehoeften en adviseert klanten over producten of diensten om

commerciële groei te realiseren.

Snelstgroeiende banen

Maar waarom groeien bepaalde banen zo duidelijk? Thomas de Man, carrière-expert bij LinkedIn, zegt daarover: „De snelstgroeiende banen in Nederland vertellen een groter verhaal: technologie versnelt, maar zekerheid en veiligheid worden net zo cruciaal. Dat juist AI Engineers en militairen bovenaan staan laat zien hoe fundamenteel de arbeidsmarkt verandert. Een succesvolle loopbaan is steeds minder lineair; wie relevant wil blijven, moet blijven leren en zich blijven aanpassen.”

Daarnaast spelen volgens Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, nog andere factoren mee: „Er is groei te zien bij beroepen waar tekorten al langer spelen. Opvallend is dat veel beroepen rond veiligheid, duurzaamheid en zorg in de top 15 staan. Dat zijn banen die Nederland ook de komende jaren hard nodig heeft. Zonder gerichte instroom en omscholing kan de continuïteit van cruciale sectoren onder druk komen te staan.”

