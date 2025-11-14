Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Valkenburg op scherp: extra toezicht en beveiliging rond populaire kerstmarkten

Kerstmarkten trekken elk jaar enorm veel bezoekers, maar blijven ook een potentieel doelwit voor toeristen. Daarom wordt de beveiliging in Valkenburg dit jaar nog verder opgeschroefd. De gemeente neemt meer maatregelen dan ooit om bezoekers tijdens de feestmaand veilig te houden.

Valkenburg is eind dit jaar nog omgedoopt tot Kerststad Valkenburg, met meerdere kerstevenementen die samen jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers trekken. In de eeuwenoude grotten kunnen bezoekers bijvoorbeeld meerdere kerstkraampjes bewonderen. Voorgaande jaren werden er al strenge veiligheidsmaatregelen getroffen, maar dit jaar gaat er nog een tandje bovenop.

Kerstmarkten in Valkenburg

„Aanleiding is natuurlijk dat kerstmarkten regelmatig doelwit zijn”, zo vertelt burgemeester Daan Prevoo vandaag bij de opening van de kerstmarkten. Als voorbeeld noemt hij de aanslag vorig jaar op een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg. Daar vielen zes doden en honderden gewonden. „Het is altijd een spannende tijd. Daar waar veel mensen bij elkaar komen, is altijd een risico aanwezig. Dat kunnen we nooit honderd procent uitsluiten.”

Welke maatregelen zijn er getroffen?

Prevoo spreekt echter van een ‘enorme inspanning’, zowel door de gemeente als door hulpdiensten zoals politie en brandweer. Zo zijn er onder meer betonblokken en barrières om auto’s tegen te houden en zijn er controles en cameratoezicht bij de ingang van de Valkenburgse grotten. Ook zijn er minder kerstparades dan voorgaande jaren: in plaats van twaalf, zullen er negen zijn. Dat heeft volgens Prevoo onder andere te maken met beperkte mogelijkheden om politieagenten en gemeentelijke medewerkers in te zetten.

Het dreigingsniveau voor de kerstmarkt staat op vier, wat betekent dat er ‘een reële kans is op een terroristische aanslag’. „Dat houdt in dat we goed voorbereid moeten zijn bij dit soort grote evenementen, en er rekening mee moeten houden dat er altijd mensen kunnen zijn die mogelijk kwade bedoelingen hebben”, vertelde Prevoo eerder in de L1 Nieuwsshow. De gemeente werkt daarom maanden vooraf al aan draaiboeken die ieder jaar worden bijgewerkt. „We passen telkens de lessen toe die we geleerd hebben.”

Kerstmarkten in Duitsland geschrapt

In Duitsland hebben de verscherpte veiligheidsmaatregelen flink de (kerst)pret gedrukt. Meerdere kerstmarkten gaan dit jaar niet door omdat de kerstorganisaties achter de markten de rekening voor de verplichte veiligheidsmaatregelen niet meer kunnen betalen. Zo gaan de kerstmarkten in Overath en Kerpen niet door. Deze Duitse steden liggen in de buurt van Solingen, waar vorig jaar nog een mesaanval op een kerstmarkt plaatsvond. Het besluit zorgde voor teleurgestelde reacties.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties