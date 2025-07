Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De arbeids­ongeschiktheids­uitkering: hoe werkt het, welk bedrag krijg je en voor hoelang?

Als je door ziekte of een handicap niet of minder kunt werken, dan maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar hoe werkt zo’n uitkering? Welk bedrag krijg je en hoelang mag je de arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen?

Als je ziek bent of door een handicap (gedeeltelijk) niet meer kunt werken, dan kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Het doel hierbij is om een deel van het inkomen te vervangen dat verloren is gegaan door arbeidsongeschiktheid. De bekendste uitkering is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering, ook wel bekend als de WIA-uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO en richt zich op wat iemand nog wel kan, in plaats van wat iemand niet meer kan, zoals bij de WAO.

In Nieuws van de Dag (zie video hierboven) is onlangs het idee geopperd om deze uitkering af te schaffen, en mensen een basisinkomen te geven. Daar was nogal wat ophef over.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen IVA EN WGA

Als je bijvoorbeeld door ziekte nog maar 65 procent of minder van je oude loon verdient en je bent al 2 jaar ziek, dan heb je misschien recht op een WIA-uitkering. Er zijn twee hoofdtypes van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die onder de WIA vallen, namelijk de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

IVA

Je komt in aanmerking voor een IVA-uitkering als je nu en in de toekomst bijna of helemaal niet kunt werken. In het specifiek als je nog maar 20 procent of minder van je oude loon verdient en de kans op herstel klein of nihil is. De hoogte van de IVA-uitkering is 75 procent van het WIA-maandloon.

Een IVA-uitkering wordt in principe verstrekt tot je de AOW-leeftijd bereikt. Dat is echter alleen het geval als je situatie en gezondheid niet veranderen. Als je weer meer kunt werken, kan de uitkering dus ook eerder stoppen.

WGA

Deze uitkering is voor mensen die 2 jaar of langer ziek zijn en in de toekomst weer meer kunnen werken. Je maakt er aanspraak op als je met je werk 65 procent of minder van je oude loon verdient. Het grote verschil met de IVA-uitkering is dus dat er bij deze variant wél een kans op herstel is. Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan de hoogte van de WGA-uitkering variëren. Daarnaast hangen de duur en hoogte van de uitkering ook af van het soort WGA-uitkering. Er geldt echter wel een maximumdagloon, 297,82 euro bruto per dag. Daarnaast heb je bij de IVA vaak geen verplichtingen, terwijl een WGA kan worden aangevuld met (re)integratieverplichtingen.

Een WGA-uitkering duurt in principe tot de AOW-leeftijd, maar er zijn een aantal situaties die ervoor kunnen zorgen dat het eerder al stopt. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van je gezondheid of als je meer dan 65 procent van je oude loon verdient.

De WAO

Tot slot is er ook nog de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Zoals hierboven vermeld is deze vervangen door de WIA, maar de WAO geldt nog wel voor mensen die al voor 1 januari 2004 een WAO-uitkering ontvingen. Zij blijven dus onder de oude WAO-regels vallen, zolang ze aan de voorwaarden voldoen en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben. Een WAO-uitkering is maximaal 75 procent van het loon dat je vroeger had. Hoe hoog de WAO-uitkering precies is, hangt af van het soort uitkering: loondervings- of vervolguitkering, hoeveel arbeidsongeschikt je bent en je leeftijd.

Je krijgt AOW vanaf je AOW-leeftijd tot aan je overlijden, zolang je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is momenteel 67 jaar, maar kan in de toekomst veranderen op basis van de levensverwachting.

Betaaldatum WIA en WAO

Het UWV betaalt de WIA- en WAO-uitkeringen uit op vaste dagen. De uitkering wordt achteraf gestort, aan het einde van de maand. Dit zijn de betaaldata in 2025:

23 januari

21 februari

21 maart

23 april

23 mei

23 juni

23 juli

22 augustus

23 september

23 oktober

21 november

18 december

Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met het feit dat je bank vaak nog 3 werkdagen nodig heeft om het geld op je rekening te zetten. Het vakantiegeld van je WIA of WAO wordt in mei uitbetaald. Je ontvangt het vakantiegeld tegelijkertijd met je uitkering.

