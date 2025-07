Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen vermijden het ov: ‘170 euro voor een dagje uit’

Het openbaar vervoer wordt voor veel Nederlanders simpelweg te duur. Terwijl het kabinet inzet op duurzaamheid en minder autogebruik, stijgen de prijzen van de trein, bus, tram en metro gestaag door. Onlangs maakte de NS zelfs bekend dat de treinkaartjes volgend jaar weer fors duurder worden. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen het ov mijden. Metro sprak met drie mensen die niet meer met het ov gaan, omdat ze het niet kunnen betalen.

Treinkaartjes gaan in 2026 met 6 tot 9 procent in prijs omhoog. Met zo’n hoge prijs mag je ook wel kwaliteit en dienstverlening verwachten, maar dat is helaas niet altijd geval. De NS blijft kampen met uitval en vertragingen. ProRail gaf onlangs zelfs aan dat dit de afgelopen tijd ‘te vaak‘ is gebeurd. Dat geldt overigens niet alleen voor de trein; ook de bus, tram en metro worden duurder.

Rekening van honderd euro per maand

De Zutphense kunstenaar Yelena Myshko (40) reisde tot voor kort regelmatig met het openbaar vervoer naar Amsterdam en naar culturele evenementen, maar blijft nu noodgedwongen steeds vaker thuis. „Ik kreeg een rekening van rond de honderd euro per maand, terwijl ik misschien twee keer op pad ging. Veel is in Amsterdam of Amstelveen – plekken die slecht bereikbaar zijn vanuit Zutphen. Je bent er de hele dag aan kwijt.”

De hoge ov-kosten wegen zwaar, zeker nu haar financiële situatie veranderd is. „Mijn man heeft een bedrijfspand waar ik mijn studio heb, maar daardoor zijn onze lasten gestegen. Met toeslagen erbij hou ik soms nog maar 150 euro over. Dan is het zonde om dat aan reizen uit te geven.” Ze kijkt nu waarop ze kan besparen en het ov is een van de kostenposten die ze kan schrappen, om geld over te houden.

‘Ov is echt veel te duur geworden’

Marianne van Leeuwen (46) maakt bijna nooit gebruik van het ov. „De enige reden is soms dat ik naar een stad ga waar de parkeerkosten een heel hoog zijn”, vertelt ze tegen Metro. „Dan zet ik de auto buiten het betaald parkeren-gebied en ga daarna met het ov. De reden is dat ik het ov echt veel te duur vind geworden.”

Ze noemt een voorbeeld: „Als ik naar mijn familie wil reizen, die aan de andere kant van het land woont, ben ik ruim 25 euro kwijt voor een enkele reis, terwijl ik nog geen halve tank gebruik.” Ter illustratie: een volle tank kost 50 tot 60 euro. „Dus zelfs als ik alleen ga, ga ik met de auto.”

‘De jongerenkaart moet terugkomen’

De hoge kosten zijn de enige reden dat Marianne niet met het ov gaat. „Ik vind het heerlijk om met de trein te reizen en ik ben erg voor milieuvriendelijk reizen. Dat een reis met het ov iets langer duurt dan met de auto, vind ik ook niet erg.”

Ze vindt dat het reizen met het ov weer betaalbaar moet worden gemaakt. Ook moet de jongerenkaart, die onlangs is afgeschaft, weer terugkomen. „Dit geeft jongeren de mogelijkheid om hun zelfstandigheid op betaalbare wijze te vergroten.”

Jet Hoogerwaard (49) gebruikt nog maar ’heel af en toe’ het ov. Alleen voor sociale gelegenheden, ze werkt vanuit huis. „Ik doe het liever niet, omdat het vaak gelazer is. Als ik met de trein wil, dan rijdt hij weer niet. Ook hebben de bussen in onze stad vreemde routes, waardoor je er lang over doet om van A naar B te gaan.”

Soms vindt ze het wel makkelijk om met de trein te reizen. „Bijvoorbeeld als ik naar het centrum van onze stad wil, of een dagje Rotterdam wil doen en geen haast heb. Maar zodra er maar iets van tijdsdruk is, vind ik het te spannend.”

170 euro voor een treinritje

Jet vindt ook dat het ov veel te duur is geworden. „Onlangs ging ik met drie oma’s en mijn schoonzus naar de middagvoorstelling van Moulin Rouge. Niet iedereen is fan van autorijden, dus hebben we gekeken naar mogelijkheden om met de trein te gaan.”

De kosten hielden hen echter tegen: 170 euro om met de trein te gaan, tegenover 20 euro parkeergeld. „Ik rijd elektrisch en laad de auto thuis op, waar ik zonnepanelen heb, dus die kosten vind ik te verwaarlozen”, vertelt Jet. „Maar stel dat ik een benzineauto had, met 20 tot 30 euro benzinekosten, dan zijn mijn totale kosten 50 euro, tegenover 170 met de trein. Dan is de keuze snel gemaakt.”

‘Zelfs vliegen is veel goedkoper’

Ook in het buitenland zijn treinreizen duur, merkt Jet op. „Ik herinner me dat we serieus de mogelijkheid hebben onderzocht om met de trein op vakantie te gaan, ergens in Frankrijk. Maar dat was onbetaalbaar. Dan kruip je toch maar die auto in. Jammer, want treinen in het buitenland leek ons hartstikke leuk. Maar zelfs vliegen is veel goedkoper.” Metro zocht eerder uit hoe het kan dat vliegen vaak goedkoper is dan treinen.

Wat zou er moeten veranderen om mensen terug in het ov te krijgen? „De betrouwbaarheid zou moeten verbeteren en de prijs moet omlaag”, merkt Jet op. „Ik klink nu als een oude zeur, maar als ik zeg ‘vroeger was het beter’ dan kunnen veel leeftijdsgenoten van rond de 50 dat beamen, hoor!”

