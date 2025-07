Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer geld aangevraagd bij een beroepsziekte, wanneer maak je aanspraak op 25.679 euro?

Meer mensen hebben een tegemoetkoming aangevraagd voor een mogelijke beroepsziekte. Het gaat daarbij om het inademen van schadelijke stoffen tijdens het werk.

Dat bijna driehonderd mensen – een record – geld hebben gevraagd voor een beroepsziekte, komt doordat een regeling daarvoor op 1 juli is verruimd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt het aantal vandaag na een bericht in De Telegraaf.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Om precies te zijn, hebben sinds begin dit jaar 291 mensen een vergoeding aangevraagd voor de zogeheten Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Daarvoor gelden specifieke regels en gelden bijvoorbeeld niet altijd voor duizenden gevallen die mogelijk kanker gerelateerd aan werk hebben opgelopen. Vorig jaar waren er 218 aanvragen.

👇 Eerste stap bij een beroepsziekte De eerste stap naar een tegemoetkoming is dat mensen zich aanmelden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Daarna ontvang je papieren, waarmee een aanvraag kan worden ingediend. Het instituut kijkt onder meer naar het arbeidsverleden en medische informatie van de aanvragers. Dan volgt een besluit of mensen in aanmerking komen voor een bedrag van 25.679 euro.

Veel serieuzer zijn de problemen in de zorg. In juni werd bekend dat in deze werkbranche veel mensen thuis zitten. Ook problemen door werken in de horeca kunnen we bijna als een beroepsziekte zien.

Wanneer kun je geld krijgen bij een beroepsziekte?

Terug naar de Rijksoverheid en specifieke regels voor een vergoeding bij een beroepsziekte. De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten is in 2023 ingevoerd en gold aanvankelijk voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma (door bepaalde stoffen op het werk) en de schildersziekte CSE (ziek worden door blootstelling aan oplosmiddelen).

De voorwaarden zijn op 1 juli versoepeld, waardoor aanvragers gemakkelijker een vergoeding bij een beroepsziekte krijgen. Sinds deze datum kunnen mensen ook geld aanvragen voor silicose, een ander woord voor stoflongen (die je oploopt door het veelvuldig inademen van de mineraal silica / kwartsstof). Door hetzelfde silica kunnen mensen ook longkanker krijgen en hiervoor geldt ook de regeling ‘vergoeding door een beroepsziekte’. Tot slot is ook neus- en neusbijholtekanker door houtstof aan TSB toegevoegd. Dat komt onder meer voor bij dakdekkers, houtbehandelaars, meubelmakers, houthakkers en timmerlieden.

