UWV opnieuw in de fout: tienduizenden mensen kregen mogelijk te veel geld

Wéér is er een nieuw hoofdstuk in de saga rondom het UWV. De uitkeringsinstantie is opnieuw in de fout gegaan bij het berekenen van uitkeringen. Het gaat om om ongeveer 3000 dossiers van mensen in de Ziektewet, van wie extra inkomsten verkeerd zijn verrekend in de uitkering. Mogelijk hebben tienduizenden mensen hebben te veel geld gekregen van uitkeringsinstantie.

Dat bevestigt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie na berichtgeving van het AD en EenVandaag. De rekenfout kwam in februari aan het licht.

Het zijn de zoveelste problemen rondom het UWV. Eerder waren er problemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA), WW en Wajong. Zo moest de instantie onlangs 43.000 dossiers van 2020 tot 2024 nakijken op rekenfouten bij WIA. Kort daarvoor meldde het UWV zelf al problemen met het zogeheten maatmanloon. Inflatiecijfers werden verkeerd doorberekend, waardoor sommige mensen net geen uitkering kregen.

Ergernis in de Kamer om UWV In maart was er grote ergernis in de Tweede Kamer, omdat het voor de zoveelste keer mis ging bij het berekenen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Kamerleden vreesden destijds dat de problemen bij het UWV zo groot zijn, dat ze het er over enkele weken weer over zouden moeten hebben. De PVV wilde dat Eddy van Hijum (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de bezem haalt door de UWV-top. Ook de VVD wilde dat Van Hijum „meer regie” pakt op het dossier. DENK vroeg zich hardop af of de minister nog wel grip heeft op de situatie, en volgens de SGP heeft het UWV het vertrouwen zodanig geschaad dat het problematisch wordt.

UWV bekijkt dossiers mensen in de Ziektewet

Dit ‘nieuwe’ probleem gaat terug tot 2016 en heeft te maken met de Ziektewet. Het UWV bekijkt 3000 dossiers van mensen die nu in de Ziektewet zitten. Het is nog onduidelijk om hoeveel dossiers het in totaal gaat, omdat het UWV volgens de woordvoerder nog kijkt hoe om te gaan met beëindigde uitkeringen. Volgens het AD en EenVandaag komen er mogelijk nog tienduizenden bij. Een ingewijde stelt dat het om 55.000 dossiers zou kunnen gaan.

Het zou deze keer vooral gaan over mensen die te veel hebben gekregen, door fouten met het verrekenen van een ander inkomen naast hun uitkering. Of de mensen die te veel geld hebben gekregen dit terug moeten betalen, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van het UWV zegt dat hierover gesprekken worden gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Minister Eddy van Hijum (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zou de Tweede Kamer nog moeten informeren over dit nieuwe debacle.

Volgens de woordvoerder kwam het probleem rond de Ziektewetuitkeringen naar voren uit reguliere kwaliteitscontroles en staat het daarmee los van de eerdere rekenfouten.

Moeilijkheid controle van dossiers

Het UWV begint nu met het controleren van de lopende Ziektewet-dossiers. Hoe lang dat gaat duren, is onduidelijk. De uitkeringsinstantie kampt, net als vele andere organisaties en sectoren, met een personeelstekort.

Er zijn bovendien ook veel mensen die geen Ziektewet-uitkering meer ontvangen, omdat ze zijn overleden of omdat hun uitkering is gestopt. Of al deze dossiers ook gecorrigeerd gaan worden, is nog onzeker. Ook daarover is de instantie nog in gesprek met het ministerie.

