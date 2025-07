Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe zit het met je salaris als je ziek wordt? Zoveel werkgevers betalen volledig door

Als je ziek wordt en je bent in loondienst, is er een vangnet voor je. Bij wet is verplicht dat je werkgever in de eerste twee ziektejaren minstens 70 procent van je salaris doorbetaalt, maar uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers méér uitbetalen.

Hr-dienstverlener Brightmine deed hier onderzoek naar en kwam erachter dat 79 procent van de organisaties hun werknemers het volledige loon uitbetaalt in het eerste ziektejaar. Twee jaar geleden ging het nog om 76 procent van de organisaties die de werknemers meer uitbetaalde dan wettelijk gezien nodig.

Burnouts in Nederland Volgens het RIVM had 20,1 procent van de werknemers van 15 tot en met 74 jaar in 2024 last van burnoutklachten. Bij zelfstandig ondernemers ging het om een percentage van 11,7 procent. Onder ziek zijn en doorbetaald krijgen, vallen uiteraard ook andere ziektes, niet alleen burnouts. Gisteren bleek dat er meer aanvragen zijn gedaan voor een vergoeding voor een beroepsziekte. In sommige gevallen kunnen mensen aanspraak maken op 25.679 euro,

Salaris bij ziekte

Zoals gezegd krijg je bij ziekte dus wettelijk gezien twee jaar lang 70 procent van je salaris doorbetaald. Als je ziek bent vanwege orgaandonatie, zwangerschap of na een bevalling, gaat het om 100 procent van je loon. Als je twee jaar of langer ziek bent, heb je misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV gaat daarover.

Desondanks betalen veel werkgevers dus 100 procent van het loon, voor alle ziektebeelden, blijkt uit het onderzoek. Dat is een flinke kostenpost, maar 32 procent van de organisaties houdt niet bij wat de totale verzuimkosten zijn.

Kosten van uitbetalen loon

Sommige organisaties houden dus wel bij hoeveel ziekteverzuim het bedrijf kost, maar zij kijken met name naar directe kosten. Bij 95 procent van de zieke medewerkers, worden de loonkosten bijgehouden. Ook kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie worden in 65 procent van de gevallen geregistreerd. Indirecte kosten blijven vaak onderbelicht.

Sacha Luijkx, Head of Content bij Brightmine Nederland, vertelt: „Verzuimmanagement draait natuurlijk niet alleen om het besparen van kosten, het belangrijkste doel is om het verzuim terug te dringen en medewerkers gezond te houden. Dat begint met open communicatie: plan regelmatige check-ins om stil te staan bij wat medewerkers nodig hebben en welke werkgerelateerde uitdagingen of obstakels zij ervaren, zoals bijvoorbeeld een te hoge werkdruk.”

Ook tipt Luijkx vitaliteitprogramma’s, protocollen om ziekte vroegtijdig te signaleren en het bijhouden van ziektedagen. Dat kan bijdragen aan minder (lang) verzuim. „Met een doordacht preventiebeleid voorkom je niet alleen verzuim, maar creëer je een werkomgeving waarin medewerkers het beste uit zichzelf willen halen.”

