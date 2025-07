Deel dit artikel: Share App Mail Pin

75 procent belasting op erfenis boven een ton? ‘Je kunt er niet eens een garagebox van betalen’

75 procent belasting betalen als je een erfenis krijgt van meer dan 100.000 euro (en tot een ton vrijstellen). Met dat plan kwam Jimmy Dijk van de SP vorige week op tv op de proppen in Nieuws van de Dag. Dat leverde nogal wat reacties op. Het programma kwam daar gisteravond op terug: met nog meer reacties.

De SP reageert zelf bijna geschrokken om de commotie over het belastingplan rond de erfenis. Opiniemaker Lale Gül zat vorige week naast politicus Jimmy Dijk en was verbaasd. „Ik dacht hij bedoelt boven een miljoen ofzo, maar nee, hij was bloedserieus.” Gül vergelijkt ook: „Je kunt van een ton geen klein huis betalen, volgens mij niet eens een garagebox. 75 procent, hoe verzin je dat? Ik zag ook allemaal reacties op X, zo van ‘doe dan 100 procent’.”

Keutel erfenis ‘een beetje ingetrokken’

Jimmy Dijk kwam in Editie NL op zijn gedachten terug en zei onder meer: „Tot een ton stellen we vrij, dat is 80 procent van alle erfenissen.” Die 75 procent belasting zou hij nu – een paar dagen later – over een erfenis van een half miljoen willen heffen.

„De keutel wordt een beetje ingetrokken”, zei Nieuws van de Dag-presentatrice Malou Petter gisteravond. Lale Gül daarop: „Ergens goed. Hij is geschrokken van de reacties denk ik. Ergens is het ook zwak en slecht voor het vertrouwen in de politiek. Net als Dilan Yeşilgöz (VVD, red.) die roept van ‘we moeten 5 procent NAVO-norm’. En dat ze dan nu zegt ‘weet je wat, 2 procent is ook goed’. Het is raar. Je staat ergens voor en als het goed heb je erover nagedacht. Je bent het in een tv-programma gaan verkondigen en na een paar dagen zeg je iets heel anders.”

‘Niét goed over nagedacht’

Voormalig advocaat Bram Moszkowicz: „Nou, hij staat er niet voor en er is ook niet goed over nagedacht.” Kan Jimmy Dijk dat terugtrekken van een idee over de erfenis maken? Je hoort het in de video hierboven.

Heel veel geld van je erfenis zélf weggeven, kan trouwens ook. Of zelfs alles, zo bewees een Amerikaanse vrouw van in de 90 vorig jaar. Zij kreeg 1 miljard dollar en schonk dat mega-bedrag aan een medische opleiding in New York.

