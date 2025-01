Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stichting behoud vuurwerktradities komt met eigen maatregelen: ‘Oproep Carola Schouten bizar signaal’

Stichting HVLV, die zich inzet voor het behoud van vuurwerktradities, snapt niets van het oproepen tot een totaal verbod van vuurwerk. HVLV begrijpt vooral de stellige woorden van burgemeester van Rotterdam Carola Schouten niet. De stichting komt nu met eigen ideeën.

Er was en is weer heel wat te doen om het afsteken van vuurwerk in ons land. Nederlanders kochten voor een record aan knallers en siervuurwerk (en dan werd het bedrag van aankopen over de grens nog niet meegeteld). Gemeenten en stadsdelen waar vuurwerk verboden is, zagen dat deze beslissing totaal werd genegeerd. Resultaat met oud en nieuw: twee doden, heel wat gewonden.

Jonge dode door vuurwerk in Rotterdam

Meer dan de helft van de Nederlanders is voorstander van een vuurwerkverbod (meting in november door Hart van Nederland). De roep daarom klinkt sinds de jaarwisseling opnieuw. Vooral de burgemeester van Rotterdam is fel. Carola Schouten, die in haar stad een tiener van 14 door zwaar vuurwerk om het leven zag komen, vindt het geknal echt niet meer van deze tijd. Zij heeft in Tjeerd Faber, arts in het Oogziekenhuis Rotterdam, een medestander. Hij ziet elk jaar hetzelfde leed (Metro sprak hem er twee jaar geleden over).

Niet alle collega’s van Carola Schouten zijn het met haar eens. Gisteren sprak Madeleine van Toorenburg, burgemeester van Nuenen, zich uit op Radio 1. Zij vindt het vooral „een probleem van de grote steden“. Op social media wordt ook veel geroepen. Mensen vergelijken vuurwerk met bijvoorbeeld autorijden of wintersport, waarbij ook doden vallen. De strekking van de online betogen: moeten we autorijden en skiën dan ook verbieden?

‘Siervuurwerk niet op één lijn stellen met illegaal vuurwerk’

Stichting HVLV heeft nu gereageerd op de woorden van Carola Schouten. De organisatie die de vuurwerktraditie in stand wil houden vindt een vuurwerkverbod niets oplossen en dus onterecht. De stichting stelt ‘geschokt’ te zijn. „Het is volstrekt onbegrijpelijk dat burgemeester Schouten legaal siervuurwerk op één lijn stelt met zwaar illegaal vuurwerk”, zegt Jeffrey Peters, woordvoerder van Stichting HVLV. „De feiten zijn helder”, stipt hij daarbij aan. „De dodelijke ongelukken en zware letsels, waaronder het tragische incident in Rotterdam, worden veroorzaakt door verboden vuurwerk zoals cobra’s en mortierbommen. Legaal siervuurwerk draagt hier niet aan bij.”

‘Vreedzaam genieten van vuurwerk’

„Met haar oproep stuurt burgemeester Schouten een bizar signaal naar miljoenen verantwoordelijke

burgers die elk jaar op een veilige en vreedzame manier genieten van vuurwerk”, vervolgt Peters. „In

plaats van de echte veroorzakers van overlast en gevaar aan te pakken – illegale handelaren en

raddraaiers – wordt de vrijheid van de meerderheid ingeperkt. Dit is niet alleen ineffectief, maar ook

onrechtvaardig.”

🧨 Oplossingen volgens traditie-stichting Stichting HVLV pleit in drie punten voor een andere aanpak. Betere samenwerking: werk samen met vuurwerkverkopers en burgers om een veilige

jaarwisseling te garanderen.

jaarwisseling te garanderen. Gerichte voorlichting: zet campagnes op die jongeren en ouders bewust maken van de gevaren van illegaal vuurwerk.

Verhoogde handhaving tegen illegaal vuurwerk: investeer in douanecontrole, politieteams en grensbewaking om de aanvoer van illegaal vuurwerk tegen te gaan.

Oproep aan beleidsmakers

Stichting HVLV roept burgemeester Schouten en andere beleidsmakers op om verantwoordelijkheid

te nemen en het probleem bij de bron aan te pakken: illegaal vuurwerk. „Stop met het demoniseren

van legale tradities en kijk naar de werkelijke oorzaken van de problemen. Alleen dan kunnen we

toewerken naar een veiligere en feestelijke jaarwisseling”, besluit Jeffrey Peters.

