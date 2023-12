Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitvaartondernemer Mandy Wanmaker: ‘De eerste overledene was een verschrikkelijk scenario’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: uitvaartondernemer Mandy Wanmaker (41), die eerst samen met haar moeder een eigen feestwinkel runde.

Mandy Wanmaker groeit op in een ondernemersgezin, waarna ze een opleiding volgt tot bloemist. Later runt ze samen met haar moeder hun eigen feestwinkel. Totdat de twijfel toeslaat. Is dit wat ze wil?

Carrièreswitch

Om haar heen ziet Wanmaker mensen doorgroeien, studeren en carrièrestappen zetten. Het zet haar aan het denken. Blijft ze samen met haar moeder de winkel runnen, of is het tijd voor een nieuwe stap? Ze besluit te stoppen met de winkel, zonder te weten welke kant ze op gaat.

Totdat haar vader een overstap naar de uitvaartbranche oppert. Ze besluit de gok te wagen. Inmiddels zit ze vijftien jaar in het vak en heeft ze haar eigen onderneming, een uitvaartwinkel en twee afscheidskamers.

Overledene-verzorging

De eerste keer dat ze het lichaam van een overledene verzorgt, vergeet ze nooit meer. „De eerste melding, daar ben ik heel erg van geschrokken”, vertelt Wanmaker. Het ging om een oudere meneer en bij aankomst blijkt alles vervuilt: het huis, de spullen, de man zelf. „Het was een verschrikkelijk scenario, zeker voor de eerste keer.”

Ook in haar eigen leven krijgt Wanmaker te maken met verlies. Afgelopen maart verliest ze één van haar beste vrienden nadat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Als zijn familie een beroep doet op Wanmaker om de uitvaart te organiseren, twijfelt ze geen moment. Achteraf is het één van de uitvaarten die ze nooit zal vergeten.

Podcast De Werkvloer

Benieuwd hoe de onvoorspelbare werkdagen van een uitvaartondernemer eruit zien en weten hoe Wanmaker omgaat met de emoties waar ze mee te maken krijgt?

Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer, vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande link.

Reacties