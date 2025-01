Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nicolaas Veul reageert verbroken contact met collega Tim den Besten: ‘Moeilijk om hierover te praten’

Nicolaas Veul komt vanaf morgen opnieuw op televisie met een ‘100 dagen’-programma. Maar collega Tim den Besten is daar dit keer niet bij. Rondom Den Besten speelde de afgelopen tijd nogal wat, waaronder een kankerdiagnose, en Veul reageert op het gemis van zijn collega.

Nicolaas Veul en Tim den Besten maakten lange tijd programma’s met elkaar. Zo stonden ze onder meer voor hun ‘100 dagen’-format honderd dagen voor de klas, liepen ze rond in de vergeten wijk en waren ze in een psychiatrische kliniek.

Kanker en beschuldigingen richting Tim den Besten

Voor de nieuwste ‘100 dagen’-serie, die vanaf morgen op televisie verschijnt, loopt Veul mee in de jeugdzorg. Zonder Den Besten dit keer. Den Besten wilde na drie seizoenen niet meer verder. Destijds vond hij dat het programma niet meer bij hem paste.

Eind 2023 bracht Het Parool naar buiten dat er drie aangiftes tegen Den Besten lagen vanwege vermeend wandgedrag op datingapp Grinder. De drie mannen die aangifte tegen Den Besten deden, beschuldigen hem van identiteitsdiefstal en -misbruik.

In diezelfde periode kwam naar buiten dat Den Besten aan een zeldzame vorm van kanker lijdt. „Naast de lichamelijke gevolgen had en heeft Tims ziekte grote impact op zijn geestelijke gezondheid”, liet de advocaat van de Den Besten en zijn familie destijds weten.

Daarna was het lange tijd stil, maar gisteren schoof Veul onder meer aan bij De Perstribune van NPO Radio 1. Hij vertelt dat hij en Den Besten zowel vrienden als collega’s waren. „We zijn ook vrienden geweest en we hebben ook momenten gehad dat we meer collega’s waren. Soms zit je zo diep in een project dat je ook even genoeg hebt van elkaar en daarna doe je weer leuke dingen met elkaar.”

Maar hij heeft inmiddels al lange tijd geen contact meer met zijn collega. „Ik vind het moeilijk om hierover te praten. Dat wil ik eerst even zeggen, want ik heb al heel lang geen contact met hem. Hij heeft zich helemaal teruggetrokken en dat respecteer ik. Ik vind het wel verdrietig, maar nee, ik heb dus geen contact.”

‘Verwarrend en verschrikkelijk’

Presentatrice Margreet Reijntjes vraagt wie dat contact verbroken heeft. „Ik heb wel echt wat van me laten horen natuurlijk, ja”, aldus Veul. Reijntjes: „Het was voor jou ook een schok, denk ik dan, dat dit gebeurde?” En dat beaamt Veul. „Enorm. Nee, het is verschrikkelijk, aan alle kanten. Alle emoties komen voorbij en het is een hele verschrikkelijke, rare situatie.”

Tegen Shownieuws gaf hij eenzelfde soort reactie over zijn collega. „Ik heb al 1,5 jaar geen contact met hem. Het is verwarrend ook wel en verschrikkelijk dat hij ziek is. Maar ik kan er in die zin ook niet heel veel over zeggen. Hij heeft zich teruggetrokken en dat respecteer ik.”

