Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Modaal salaris stijgt in vierde kwartaal, dit verdien je met en zonder cao

Hoeveel verdient de buurman ongeveer en wat is een ‘normaal’ salaris in Nederland? Dat willen we allemaal wel weten. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het modale salaris in Nederland in het vierde kwartaal gestegen is. En of je een cao hebt of niet, maakt nogal wat uit voor hoeveel je dan verdient.

Van Spaendonck neemt regelmatig loonstroken onder de loep, ruim 1,2 miljoen om precies te zijn, om trends rond ons salaris te ontdekken. Het bedrijf kwam erachter dat het modale salaris in Nederland in het vierde kwartaal steeg naar 3350 euro bruto per maand, dat is 1,4 procent meer dan in het derde kwartaal. Toen ging het om 3304,66 euro.

Modaal salaris met en zonder cao

Het modale salaris steeg over heel 2024 licht. In vergelijking met 2023 steeg het maandloon met 6,3 procent. Kijken we naar de afgelopen zes jaar, mag je 25 procent meer in je zak steken. Althans… we hebben natuurlijk ook nog de inflatie om rekening mee te houden.

Daarnaast is er dus een verschil te zien als we kijken naar de medewerkers die met en zonder cao werken. Bijna de helft van de werkende Nederlanders valt niet onder een cao. Zij verdienen een stuk meer dan de mensen die wél onder een cao vallen: 3750 euro bruto per maand tegenover 3241 euro per maand.

In Utrecht verdienen mensen het hoogste modale salaris: 3556 euro bruto per maand. Zeeland bungelt onderaan de lijst, daar verdient men 15,6 procent minder dan in Utrecht. Zeeuwen verdienen zo’n 3075,57 euro bruto per maand.

Meer weten over salaris?

Reacties