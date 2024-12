Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

A-merken ruim 40 procent duurder dan vier jaar geleden, deze producten zijn de grootste stijgers

A-merken zijn de afgelopen jaren maar liefst 42 procent duurder geworden. Hoewel ook huismerken stegen in prijs, is de prijsstijging bij A-merken een stuk hoger. Zelfs 1+1 aanbiedingen op A-merken kunnen vaak niet meer op tegen de enorme prijsverschillen. Dat concludeert de Consumentenbond.

De Consumentenbond vergeleek voor het onderzoek prijzen in dertien supermarkten. Uit die analyse blijkt dat huismerken dit jaar niet duurder werden, maar A-merken wel: gemiddeld steeg de prijs met 8 procent.

Prijs van vaatwastabletten verschilt enorm

Zo kan de prijs van een vaatwastablet enorm verschillen. Een huismerk kost per tablet zo’n 9 cent, terwijl je voor een A-merk 47 cent per tablet betaalt. En ook een literpak vanillevla van Campina is een stuk duurder dan het huismerk van Albert Heijn: 1,99 euro tegen 1,59 euro. Hetzelfde geldt voor pindakaas. Het huismerk van Jumbo met stukjes noot kost 1,79 euro, terwijl je voor een pot Calvé met stukjes noot maar liefst 3,55 euro kwijt bent.

In de afgelopen jaren stegen de prijzen van A-merken dan ook aanzienlijk harder dan de prijzen van huismerken. Gemiddeld zijn A-merken 42 procent duurder geworden in vergelijking met vier jaar geleden, terwijl huismerken ‘maar’ 30 procent in prijs stegen. In de berekeningen is rekening gehouden met krimpflatie en werden aanbiedingen niet meegenomen.

‘A-merken prijzen zich uit de markt’

„A-merken prijzen zich steeds meer uit de markt, maar in tegenstelling tot huismerken zijn ze wel veel vaker in de aanbieding”, aldus de Consumentenbond. Toch is zo’n aanbieding op A-merken lang niet altijd voordeliger, waarschuwt de bond. „1+1 gratis-aanbiedingen kunnen vaak niet eens meer tegen de enorme prijsverschillen op. Vooral bij huishoudelijke- en drogisterijartikelen zien we grote verschillen.”

Zo zijn all-in-one vaatwastabletten van een huismerk zo’n 82 procent goedkoper. En ook shampoo voor elke dag koop je liever van een huismerk. Dat product is al snel 79 procent goedkoper.

Producten die het hardst in prijs stegen in 2024 zijn onder andere Iglo spinazie à la crème, met een stijging van maar liefst 51 procent, Appelsientje sinaasappelsap (43 procent) en Calvé mayonaise (40 procent).

Aldi en Dirk goedkoopste voor budgetboodschappen

Bij Aldi en Dirk ben je het goedkoopst uit voor budgetboodschappen. Dat zijn producten die de supermarkt aanbiedt als goedkoopste alternatief voor een A-merk. Maar, waarschuwt de Consumentenbond, je bent niet altijd goedkoper uit met huismerken. Wil je écht zeker weten dat je een goed prijsje voor je boodschappen betaalt, kijk dan naar de eenheidsprijs of de prijs per kilo.

