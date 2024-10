Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flinke stijging lonen in Nederland, deze sectoren profiteren het meest

De stijging van de Nederlandse cao-lonen evenaarde afgelopen kwartaal de sterkste toename in meer dan veertig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kregen werknemers gemiddeld 6,8 procent meer salaris dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

In de laatste drie maanden van vorig jaar werd ook al een loonstijging van die omvang gemeten. Eerder rekende het CBS voor die periode zelfs op een plus die nog net iets sterker was, maar dat cijfer werd later naar beneden bijgesteld.

Dat de lonen hard blijven oplopen, komt onder meer door de eerder flink gestegen inflatie. De vakbonden grijpen dat aan om forse loonsverhogingen af te dwingen, en dat lukt ze ook.

Inhaalslag

Vooral in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed zijn medewerkers er flink op vooruitgegaan, namelijk meer dan 12 procent. Dat zijn de woningcorporaties, legt CBS-econoom Frank Notten uit. Personeel daar had eerder nog niet zoveel loonstijging ontvangen. Volgens Notten is dit dus een soort inhaalslag.

De horeca behoort met een plus van bijna 11 procent ook tot de grootste stijgers van het derde kwartaal. Dat is vooral te danken aan het opgeschroefde minimumloon, stelt Notten.

Stevige looneisen

Werkgevers uitten onlangs hun zorgen over het feit dat de lonen hard omhoog blijven gaan. „De sterk stijgende loonkosten kunnen de concurrentiepositie en gezondheid van Nederlandse bedrijven verzwakken”, waarschuwde werkgeversvereniging AWVN.

De vakbonden kwamen recent weer met stevige looneisen voor het komende cao-seizoen. FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha voerde daarbij aan dat er nog steeds koopkrachtherstel nodig is. „Terwijl de rijken rijker worden, zijn er grote groepen mensen die amper kunnen rondkomen.”

Inflatie

Wanneer de loonstijging van afgelopen kwartaal wordt gecorrigeerd voor de inflatie, bedraagt de gemiddelde toename overigens maar 3,1 procent. Volgens Notten is het flinke oplopen van de prijzen na de Russische inval in Oekraïne ook nog steeds niet helemaal met hogere lonen gecompenseerd. Vanaf het eerste kwartaal van 2022 lopen de lonen in die vergelijking nog zo’n 2 procent achter op de inflatie.

Een sterke loongroei zou de inflatie mogelijk weer kunnen aanwakkeren, is ook een zorg die geregeld klinkt. Notten heeft evenwel niet de indruk dat er sprake is van een dergelijke loon-prijsspiraal. „Dan zou het echt uit de hand moeten lopen”, zegt hij. „Wat we wel zien is dat sommige diensten in prijs zijn gestegen nadat in die sector de lonen sterk zijn verhoogd.”

ANP

